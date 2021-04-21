Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 апреля.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по социальной политике

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по экономической политике (Кирова, 114, третий этаж, гербовый зал).

В 11 часов в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера состоится встреча с бронзовым призёром чемпионата Европы-2021 Сабиной Гилязовой, её наставником, заслуженным мастером спорта России Иваном Першиным и директором регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо Олегом Мухаметзяновым (улица Университетская набережная, 22 В).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Нелегальная продукция. Как защитить челябинских покупателей и производителей».

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по аграрной политике (Кирова, 114, третий этаж, гербовый зал).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по бюджету (Кирова, 114, третий этаж, гербовый зал).

С 12 до 14 часов в Южно-Уральском государственном университете состоится День здоровья. Можно будет измерить давление, узнать уровень сатурации, сделать прививку от коронавируса, записаться на психологическую консультацию к специалистам консультативного центра ЮУрГУ, а также приобрести путевки в летний лагерь «Олимп» и в профилакторий ЧелГУ у представителей профкома вуза (второй корпус ЮУрГУ, холл второго этажа).

В 12 часов Ростелеком приглашает на торжественный финал модернизации уличного освещения в Металлургическом районе Челябинска. Будет показан процесс демонтажа устаревшего фонаря на новый. В финале мероприятия гости оставят памятные автографы на демонтированном фонаре (Челябинск, Металлургический район, ул. Жукова, 8, площадь напротив кинотеатра «Россия»).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Развитие легкой атлетики в Челябинске».

В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по молодежной политике (Кирова, 114, третий этаж, гербовый зал).

В 14 часов Банк России проведет на сайте вебинар для субъектов малого и среднего предпринимательства Уральского федерального округа по теме «Фондовый рынок».

В 18 часов в рамках подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным Дню Победы, состоится тренировка прохождения парадных расчетов на площади Революции (Челябинск, площадь Революции).

В 18 часов в Камерном театре состоится пресс-показ премьерного моно-спектакля «Сад расходящихся тропок» (ул.Цвиллинга,15).

ДЛЯ СПРАВКИ

22 апреля - День Земли.

22 апреля в 2021 году - Марш парков (Дни заповедников и национальных парков).

22 апреля в народном календаре – Вадим Ключник.