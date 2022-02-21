Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 февраля.

В 5 часов 55 минут в Челябинском аэропорту им. Игоря Курчатова состоится встреча сборной России в дисциплине «ски-кросс» и участников этапа Кубка мира, которые прилетят прямым рейсом из Пекина. В числе прилетающих победители Олимпиады Сандра Нэслунд из Швеции и Райан Регез из Швейцарии, а также призеры – канадка Мариэль Томпсон и немка Даниэла Майер, швейцарец Алекс Фива и россиянин Сергей Ридзик. Спортсменов встретит министр спорта Челябинской области Максим Соколов; руководитель регионального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта Челябинской области Андрей Косачев.

В 13 часов в Южно-Уральском государственном университете состоится праздничный перформанс, приуроченный ко Дню защитника Отечества (фойе на втором этаже главного корпуса ЮУрГУ).

В 13 часов Челябинской публичной библиотеке в рамках проекта «Книга Героя» состоится встреча с председателем Союза казачьей молодежи России, начальником отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества Василием Кошмар (Москва). Он расскажет о мемуарах Героя Советского Союза А. В. Горбатова «Годы и войны» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

В 14 часов в Центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина открывается новая экспозиция – «Поэзия графики», посвященная 125-летию со дня рождения старейшего художника, одного из основателей Союза художников Челябинской области Дмитрия Фехнера. Выставка подготовлена Объединенным государственным архивом Челябинской области.

В 15 часов Челябинский тракторный завод проведет патриотический праздник ко Дню защитника Отечества (Челябинск, пр. Ленина, 3, главная проходная ЧТЗ).

Программа:

- перед заводоуправлением будет представлена историческая техника предприятия: ретро-тракторы, бронетанковая техника периода Великой Отечественной войны.

- военно-патриотический клуб «Дивизион» представит выставку вооружений, а также накормит гостей сытной кашей из полевой кухни,

- праздничный концерт, спортивные состязания и конкурсы для детей и взрослых

С 15 до 17 часов Южно-Уральский государственный университет посетит делегация из Узбекистана. Во встрече примут участие представители органов исполнительной власти Челябинской области, представители диаспор, российские и иностранные студенты. В рамках визита состоится презентация книги «Парк Победы» и показ художественного фильма «Ты не сирота» (Челябинск, пр. Ленина 78В, учебный комплекс «Сигма» ЮУрГУ).

В 17 часов состоится торжественное открытие выставки известного скульптора и графика, автора герба города Челябинска Старцева Андрея Викторовича (Цвиллинга , 34, Выставочный зал Союза художников).

ДЛЯ СПРАВКИ

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.

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22 февраля в православном календаре - День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

22 февраля в народном календаре – День Панкратия.

22 февраля 1968 года открыта первая советская антарктическая станция «Беллинсгаузен».