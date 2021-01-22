Жители Челябинской области стали чаще закладывать вещи в ломбарды

Анонсы событий и мероприятий на 23-25 января

Челябинка с годовалым сыном пропали в Омске

В Челябинской области за сутки сразу девять классов закрыли на карантин по ОРВИ

Южноуральцам «65+» предписано оставаться на самоизоляции по 21 февраля

Страшная авария в Челябинске: иномарка после ДТП влетела в столб

Ты для меня умер...»

Анонсы событий и мероприятий на 23-25 января

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 января

23 января, суббота:

Стартуют уроки памяти, приуроченные ко Дню снятия блокады Ленинграда» (ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история).

24 января, воскресенье

В 11 часов Уральский государственный университет физической культуры проведет для абитуриентов и их родителей День открытых дверей в режиме онлайн.

В 15 часов «Трактор» проведёт мастер-класс для челябинских школьников на новой дворовой хоккейной коробке в Ленинском районе. Спортивный объект построен в рамках совместного проекта «Трактора» и Русской медной компании (Вагнера, 70А, школа №68).

25 января, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание у главы администрации Челябинска.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Ждут ли особых детей в обычных школах Челябинской области».

В 14 часов в Южно-Уральском государственном университете начнется традиционное празднование Татьяниного дня.

В 14 часов 10 минут - поздравление ректора Александра Шестакова. Традиционное исполнение ректором трёх желаний студентов.

В 14 часов 15 минут - Забава народная «Забей на всё плохое», танцевальный Баттл преподавателей и студентов, уличные гулянья перед Главным корпусом ЮУрГУ: народные забавы и аттракционы, катание на санях, угощение глинтвейном, чаем и разными вкусностями (баранки, пирожки, конфеты).

С 15 до 18 часов пройдет насыщенная фестивальная программа в аудиториях Научной библиотеки ЮУрГУ (ул. Сони Кривой, 64, корпус3Д).

С 21 часа 30 минут до 23 часов - «Студенческая спортивная ночь» (Челябинск, ул. Труда, 187А, ЛД «Уральская молния»).

Справка

23 января - День ручного письма (День почерка).

23 января в православном календаре - День памяти святителя Григория, епископа Нисского.

23 января в народном календаре - Григорий-Летоуказатель.

23 января 1895 года впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды.

23 января 1960 года установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины.

24 января - Международный день эскимо.

24 января - Международный день образования.

24 января в народном календаре - Федосеев день.

25 января - День студентов (Татьянин день).

25 января - День штурмана Военно-Морского Флота России.

25 января в православном календаре - День памяти святой мученицы Татианы

25 января в лютеранском календаре – День обращения апостола Павла.

25 января в народном календаре - Татьянин день, Бабий кут.