Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 апреля.

В 9 часов начнется расчистка берегов реки Миасс в районе ЧМЗ. Администрация Металлургического района с депутатами, общественниками, членами комитетов территориального общественного самоуправления и жителями проведут сбор мусора и обрезку поросли. К акции могут присоединиться все желающие, их обеспечат необходимым инвентарем.

В 9 часов 30 минут состоится открытие IV научно-практической конференции молодых адвокатов «Традиции и новации адвокатуры», посвященная Ф. Н. Плевако (конгресс-отель «Малахит», изумрудный зал).

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как перед сезоном отпусков южноуральцы могут узнать о своих долгах». В качестве спикера выступит руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области Юлия Третьякова.

В 10 часов состоится пленарное заседание в рамках IV научно-практической конференции молодых адвокатов «Традиции и новации адвокатуры», посвященная Ф. Н. Плевако (конгресс-отель «Малахит», изумрудный зал).

В 10 часов 40 минут активная молодежь Челябинска примет участие в субботнике в городском бору. Присоединиться к уборке могут все желающие. Участников также ожидают фитнес-зарядка и увлекательные конкурсы (сбор за памятником И. В. Курчатову, территория воркаут-площадки).

В 11 часов состоится заседание правления совета муниципальных образований Челябинской области с участием заместителей губернатора Челябинской области. В рамках мероприятия пройдет награждение ко Дню местного самоуправления (Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области, четвертый этаж).

В 11 часов Спортивный город проведёт экологичную пробежку по территории Городской муниципальной Лыжной базы Челябинска - плоггинг. Суть его заключается в том, что бег трусцой сочетается со сбором мусора. В конце забега всех участников будет ждать горячий чай и награждение по ряду номинаций. В том числе десять человек получат награды за самые большие мешки (Лесопарковая, 2А).

В 11 часов 20 минут состоится выезд в автопарк, где продемонстрируют, как моют общественный транспорт - автобусы и маршрутные такси (отъезд от администрации Челябинска в автопарк на ул. Молодогвардейцев, 3).

В 12 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Каким будет первый брендовый маршрут Челябинской области».

В 12 часов АиФ Челябинск проведет на платформе ZOOM онлайн-конференцию на тему борьбы за права интеллектуальной собственности.

В 13 часов в Челябинске состоится выступление Образцово-показательного симфонического оркестра Росгвардии (Москва). Оно посвящено 75-летнему юбилею со дня создания соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии, которое отмечается 27 апреля (в ДПШ им. Н. Крупской).

В 13 часов состоится заседание панельной дискуссии в рамках IV научно-практической конференции молодых адвокатов «Традиции и новации адвокатуры», посвященная Ф. Н. Плевако (конгресс-отель «Малахит», изумрудный зал).

В 16 часов сотрудники регионального министерства финансов во главе с министром Андреем Пшеницыным выйдут на субботник, чтобы привести в порядок Аллею финансистов на Алом поле и прилегающую к ней территорию.

С 18 до 23 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится «Библионочь-2021». Тема - Звёзды сошлись (Челябинск, пр. Ленина 60).

В 19 часов в Магнитогорске состоится ежегодная социально-культурная акция, посвящённая чтению. Тема - «Книга – путь к звёздам». Детский технопарк «Кванториум» примет участие в акции с серией увлекательных мастер-классов. Регистрация (Центральная библиотека им. Б. А. Ручьёва).

В челябинском парк-отеле «Березка» состоится финальное шоу регионального этапа конкурса красоты и материнства «Миссис Россия-Южный Урал» 2021.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права.

23 апреля – День английского языка.

23 апреля - День испанского языка.

23 апреля в народном календаре – Терентий Маревный.

23 апреля в 1908 году в Москве началось одно из самых больших наводнений в истории города.

23 апреля в 1951 году учрежден Олимпийский комитет СССР.