Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 декабря.

В 9 часов в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины пройдет встреча с врачами и пациенткой (Челябинск, ул. Блюхера, 42, ЧОКЦО и ЯМ», сбор СМИ в 8:45).

Специалисты клиники приняли экстренные роды путем кесарева сечения у 27-летней женщине (у нее был диагностирован «рак шейки матки третьей стадии») и после родоразрешения провели селективную эмболизацию маточных артерий с двух сторон.

В 9 часов министерство культуры организует пресс-тур в Увельский район.

Программа:

В 9 часов – отъезд от правительства области (ул. Цвиллинга,27).

В 10 часов – экскурсия по обновленной детской школе искусств в пос. Увельский (ул. Советская 38).

В 10 часов 30 минут - церемония открытия ДШИ.

В 11 часов 30 минут - экскурсия по Дому культуры «Кварц» в пос. Нагорный.

В 12 часов - пресс-подход.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная помощи мобилизованным семьям на Южном Урале (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 13 часов состоится пресс-показ презентации исторического альбома «Александр I на Урале» в интерьерах Дома Общественного Собрания. После пресс-показа начнется торжественная презентация книги (Челябинск, ул. Труда, д. 98, Дом общественного Собрания).

В 13 часов чемпион мира по боксу 2021 года Марк Петровский совместно с боксерами сборной Челябинской области проведут открытую тренировку со студентами. Во встрече смогут принять участие все желающие (Дворец спорта ЮУрГУ, зал бокса).

В 15 часов в Публичной библиотеке состоится презентация книги «Музейный гид Челябинской области». Автор издания – Николай Антипин, кандидат исторических наук, заместитель директора Объединенного государственного архива региона, доцент ЮУрГУ. Он объехал все музеи Южного Урала и написал о них в своей книге (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, главный зал ЧОУНБ).

В 16 часов в педагогическом университете в рамках юбилея факультета Физического воспитания состоится презентация энциклопедии выпускников факультета (Челябинск, пр. Ленина, 69, актовый зал ЮУрГГПУ).

В 16 часов в ЮУрГУ пройдёт новогодний концерт «Рождественский блюз». В актовом зале главного корпуса выступят Джазовый оркестр ЮУрГУ и детская джазовая студия «Бэби-джаз» (Челябинск, пр. Ленина, д. 76).

С 18 до 22 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина состоится музыкальный вечер на катке – Лучшее за последнее десятилетие (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 18 часов состоится закрытие проекта «Перемена’22». Участники представят презентации и защитят их, а кураторы прокомментируют работы. Кроме того, на мероприятии откроют выставку, на которой будут представлены итоги двух самых больших проектов Дома архитектора: «Перемены» и Мастерской «Пушкина». Регистрация (Челябинск, пр. Ленина, 41А, Дом архитектора.).

В 19 часов состоится вечер профессионального бокса, который организован Федерацией бокса Челябинской области при участии «Урал Бокс Промоушн» и Pravda Old School Boxing. На профессиональный ринг выйдут 12 пар известных спортсменов (Челябинск, Свердловский пр., 51, ДС «Юность»).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного уровня, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 декабря - День дальней авиации ВКС России

23 декабря в православном календаре - День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского.

22 декабря в народном календаре – День Мины.

22 декабря 1947 года в СССР первое января объявлено праздничным выходным днем.