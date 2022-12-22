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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 22 декабря, на последнем в этом году пленарном заседании Законодательного собрания Челяб
22.12.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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22.12.2022

В 2023 году начнется поэтапная модернизация знаменитого спортивного комплекса

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого января 2023 года размер прожиточного минимума в Челябинской области увеличен на пять пр
22.12.2022

В 2023 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 5%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мимо его апостола челябинцы проходят уже несколько месяцев. Бронзовая скульптура стоит за окном в
Персона
Персона
22.12.2022

Челябинский скульптор мечтает запечатлеть ветер в бронзе

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22.12.2022

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22.12.2022

Врачи клиники ЮУГМУ вернули юному трубачу возможность свободно дышать
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22.12.2022

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22.12.2022 18:13

Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 декабря.

В 9 часов в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины пройдет встреча с врачами и пациенткой (Челябинск, ул. Блюхера, 42, ЧОКЦО и ЯМ», сбор СМИ в 8:45).

Специалисты клиники приняли экстренные роды путем кесарева сечения у 27-летней женщине (у нее был диагностирован «рак шейки матки третьей стадии») и после родоразрешения провели селективную эмболизацию маточных артерий с двух сторон.

В 9 часов министерство культуры организует пресс-тур в Увельский район.

Программа:

В 9 часов – отъезд от правительства области (ул. Цвиллинга,27).

В 10 часов – экскурсия по обновленной детской школе искусств в пос. Увельский (ул. Советская 38).

В 10 часов 30 минут - церемония открытия ДШИ.

В 11 часов 30 минут - экскурсия по Дому культуры «Кварц» в пос. Нагорный.

В 12 часов - пресс-подход.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная помощи мобилизованным семьям на Южном Урале (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 13 часов состоится пресс-показ презентации исторического альбома «Александр I на Урале» в интерьерах Дома Общественного Собрания. После пресс-показа начнется торжественная презентация книги (Челябинск, ул. Труда, д. 98, Дом общественного Собрания).

В 13 часов чемпион мира по боксу 2021 года Марк Петровский совместно с боксерами сборной Челябинской области проведут открытую тренировку со студентами. Во встрече смогут принять участие все желающие (Дворец спорта ЮУрГУ, зал бокса).

В 15 часов в Публичной библиотеке состоится презентация книги «Музейный гид Челябинской области». Автор издания – Николай Антипин, кандидат исторических наук, заместитель директора Объединенного государственного архива региона, доцент ЮУрГУ. Он объехал все музеи Южного Урала и написал о них в своей книге (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, главный зал ЧОУНБ).

В 16 часов в педагогическом университете в рамках юбилея факультета Физического воспитания состоится презентация энциклопедии выпускников факультета (Челябинск, пр. Ленина, 69, актовый зал ЮУрГГПУ).

В 16 часов в ЮУрГУ пройдёт новогодний концерт «Рождественский блюз». В актовом зале главного корпуса выступят Джазовый оркестр ЮУрГУ и детская джазовая студия «Бэби-джаз» (Челябинск, пр. Ленина, д. 76).

С 18 до 22 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина состоится музыкальный вечер на катке – Лучшее за последнее десятилетие (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 18 часов состоится закрытие проекта «Перемена’22». Участники представят презентации и защитят их, а кураторы прокомментируют работы. Кроме того, на мероприятии откроют выставку, на которой будут представлены итоги двух самых больших проектов Дома архитектора: «Перемены» и Мастерской «Пушкина». Регистрация (Челябинск, пр. Ленина, 41А, Дом архитектора.).

В 19 часов состоится вечер профессионального бокса, который организован Федерацией бокса Челябинской области при участии «Урал Бокс Промоушн» и Pravda Old School Boxing. На профессиональный ринг выйдут 12 пар известных спортсменов (Челябинск, Свердловский пр., 51, ДС «Юность»).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного уровня, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 декабря - День дальней авиации ВКС России

23 декабря в православном календаре - День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского.

22 декабря в народном календаре – День Мины.

22 декабря 1947 года в СССР первое января объявлено праздничным выходным днем.

Автор: Любовь Юрина
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22.12.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину

20.12.2022 15:23

Госдума приняла во II чтении законопроект о единой системе биометрических данных

20.12.2022 15:20

Курчатовский район ведет формовочную обрезку деревьев и строит зимний городок

20.12.2022 14:57

Стратегический партнер премии «Серебряный Лучник» – Урал отметит лучшие проекты в сфере ESG-коммуникаций

20.12.2022 14:45

Травматологи ЧОКБ восстановили анатомию и функцию коленного сустава молодой пациентки

20.12.2022 14:43

Принят главный финансовый документ Челябинска

20.12.2022 14:37

XIV Премия «Андрюша-2023» ждет новых талантливых звездочек

20.12.2022 14:16

В Челябинск приедут звезды мирового и российского бокса

20.12.2022 14:13

В Челябинске презентуют исторический альбом «Александр I на Урале»

20.12.2022 14:08

Дед Мороз и цифровая Снегурочка ждут голосовых детских писем с пожеланиями

20.12.2022 14:04

Ожидание транспорта на челябинской «Орбите» некомфортно и небезопасно

20.12.2022 14:00

Подельнику Тефтелева скостили срок

20.12.2022 13:35

Скачивайте музыку из интернета быстро, удобно, качественно

20.12.2022 13:31

Впервые за 30 лет: в Челябинской области актуализировали историю края для школ

20.12.2022 13:23

Челябинские волейболистки впервые за 25 лет завоевали бронзу Кубка России

20.12.2022 13:12

Челябинские власти не приняли работы по озеленению проспекта Комарова

20.12.2022 13:06

Экс-директор компании «Монтажник» отправлен в колонию

20.12.2022 12:57

В Челябинской области будут тестировать на грипп, закупаются ПЦР-и экспресс-тесты

20.12.2022 12:54

С бизнес-миссией в Гомеле побывали промышленники Челябинской области

20.12.2022 12:47

Первая победа «Трактора» после паузы в регулярном чемпионате

20.12.2022 12:30

Радио ОЛИМП дарит челябинцам волшебный праздник и доброе новогоднее кино

20.12.2022 12:27

В Челябинской области растет уровень заболеваемости гриппом, доминирует «свиной»

20.12.2022 11:11

«Динамо-Уралочка» из Златоуста победно стартовала в Суперлиге