Анонсы событий и мероприятий на 23 и 24 февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий День защитника Отечества, 23 февраля, и выходной 24 февраля.

Музей Победы приглашает жителей Челябинской области на тематическую онлайн-программу, посвященную Дню защитника Отечества (6+).

В 10 часов в Магнитогорске состоится торжественное мероприятие у монумента «Тыл-Фронту». В парке у Вечного огня соберутся представители администрации города, районов, ПАО «ММК», Магнитогорского городского Собрания депутатов, силовых структур, общественных и военно-патриотических организаций, городского Совета ветеранов, студенты учебных заведений.

В 11 часов состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы и праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества (Челябинск, Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»).

В 11 часов в Магнитогорске на Левобережном кладбище состоится возложение венков у мемориалов «Комплекс братских захоронений умерших в госпиталях города Магнитогорска воинов Великой Отечественной войны».

В 11 часов в Челябинском музее изобразительных искусств открывается выставка-ярмарка «Уральские самоцветы» (Челябинск, площадь Революции, д. 1, вход со стороны сквера).

В 11 часов в Верхнеуральском районе пройдут традиционные 28-е конноспортивные соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества и Масленице (ипподром Верхнеуральска, поворот от теплого ключа налево по трассе Верхнеуральск-Чебаркуль).

В 11 часов - официальные поздравления и номера художественной самодеятельности.

В 12 часов - старт соревнований.

Желающие смогут покататься на лошадях. Будут работать торговые точки с шашлыками, пельменями, блинами, сладостями. Не обойдется праздник и без полевой кухни. Детей ждут игровые площадки, а самые ловкие и горячие смогут продемонстрировать свою силу и удаль молодецкую в различных состязаниях и конкурсах.

В 12 часов состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (пл. Ярославского, 1, Челябинский театр оперы и балета им. М.И. Глинки, сбор СМИ в 11:40).

В 19 часов на телебашне филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» включат архитектурно-художественную подсветку в честь праздника - тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа, надпись «С Днем защитника Отечества!» и звезды.

24 февраля

В Кыштымском городском округе состоится традиционная гонка ездовых собак «Созвездие гончих псов», Чемпионат и Первенство Челябинской области, а также 11-й этап Кубка Евразии по ездовому спорту (пос. Слюдорудник, спортивно -туристический центр «Провинция»).

С 11 до 19 часов в Челябинском музее изобразительных искусств будет проходить выставка-ярмарка «Уральские самоцветы» (Челябинск, площадь Революции, д. 1, вход со стороны сквера).

В 13 часов – мастер-класс батик (ручная роспись специальными красками по ткани). Запись в группе «Уральские самоцветы».

В 18 часов 30 минут в галерее «Гармония» состоится открытие персональной выставки челябинского художника Михаила Воронова-Кушаковского «Южный Урал: время, события, люди». В экспозиции будут представлены новые работы из серии «Недаром помнит вся Россия», посвященные событиям 1812-1814 годов. Герои картин – представители народов, населяющих Южный Урал, во времена битвы с Наполеоном (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С.С. Прокофьева, сбор СМИ в 18.10).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

АФИША мероприятий муниципальных детских библиотек Челябинска, посвященная Дню защитника Отечества.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 февраля - День защитника Отечества.

23 февраля в народном календаре – Прохор Весновей, Харлампий.

23 февраля 1958 года в Москве на Поклонной горе заложен памятник Победы.

24 февраля в календаре праздников славян - Великий Велесов день.

24 февраля в народном календаре – Власьев день, Коровий праздник.

24 февраля 1938 года выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном.