Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 июля.

В 9 часов состоится пресс-тур на озеро Увильды: министерство экологии Челябинской области организует для журналистов участие в рейдовых мероприятиях по выявлению нарушений в области природопользования и охраны окружающей среды.

В 9 часов на территории троллейбусного депо № 2 стартует конкурс профессионального мастерства среди водителей троллейбусов. Работники электротранспорта будут соревноваться в вождении и устройстве троллейбуса, знании правил дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров (Челябинск, Свердловский тракт, 3).

В 11 часов на пляже «Прибой» озера Смолино состоится открытый урок ОБЖ по безопасному поведению на воде (Челябинск, улица Новороссийская, за домами № 77-А, 79).

В 11 часов стартует акция, в рамках которой любой желающий от 18 до 35 лет может пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ и гепатит В/С, а также получить консультацию и советы по профилактике ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний. Акция будет проходить с 23 по 30 июля, в первый ее день сдадут тесты представители крупнейших молодежных организаций и движений региона, общественные деятели и волонтеры (Челябинск, проспект Победы, 141, отдельный вход с торца).

В 11 часов библиотека №16 «Маяк» приглашает юных челябинцев на мастер-класс «Китенок», посвященный Всемирному дню китов и дельфинов. Сотрудники учреждения расскажут гостям об интересных фактах из жизни самых крупных млекопитающих, почитают с детьми стихотворение Бориса Заходера «Кит и Кот», загадают загадки о морских обитателях и вместе с ребятами смастерят забавного китенка из бумаги в технике оригами (Челябинск, улица Керченская, 6).

В 12 часов «АиФ-Челябинск» приглашает южноуральцев на прямую линию с юристами, посвященную дачной амнистии. Задать специалистам интересующие вопросы по садам и гаражам можно будет по телефону: 8 (351) 267-20-76.

В 14 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств в рамках работы выставки «Художники книги» пройдет встреча с художником Еленой Токаревой и мастер-класс под ее руководством (ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов челябинский городской сад имени Пушкина приглашает всех желающих развеяться и приятно провести время на танцевальный вечер.

В 17 часов заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин обсудят реализацию национального проекта «Культура» в регионе (Челябинск, улица Орджоникидзе, 36-А, институт культуры). Также в рамках визита на Южный Урал Ольга Ярилова примет участие в открытии выставки, посвященной нацпроекту «Культура», и проведет круглый стол с директорами центральных библиотечных систем Челябинской области и библиотек, модернизированных по модельному стандарту.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 июля - День дачника.

23 июля - День работника специального учета уголовно-исполнительной системы РФ.

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов.

23 июля - День заливной тоски.

23 июля - Международный день бла-бла-бла.

23 июля - День жмурок с ярким светом.

23 июля - День памяти преподобного Антония Киево-Печерского (по народному календарю - Антоний Громоносец).

23 июля - День синдрома Шегрена.

Именины в этот день отмечают Антоний, Александр, Данил, Леонтий и Петр.