Анонсы событий и мероприятий на 23 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 марта.

С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли в Челябинске пройдет православная выставка-ярмарка. Она посвящена 410-летию воцарения династии Романовых в России (Челябинск, пр. Ленина, 35).

В православном проекте принимают участие крупнейшие монастыри, храмы и подворья Русской Православной Церкви. На выставке представлены иконы, церковную утварь, ювелирные изделия, платки, духовную литературу, травяные сборы и товары для здоровья, женскую одежду в русском стиле, ивановский трикотаж, подарочный текстиль, качественные экологически чистые монастырские и фермерские продукты, мёд и продукцию пчеловодства, растительные масла и многое другое.

В 11 часов состоится вручение 12 новых машины (ЛАДА, УАЗ) руководителям подведомственных учреждений Главного управления лесами (Челябинск, Молодогвардейцев, д. 2).

В 11 часов на площадке перед Ледовой ареной «Трактор» пройдет смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, а также весеннего половодья.

В 12 часов состоится пресс-конференция по ипотечному кредитованию (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центре «АиФ-Челябинск»).

В 14 часов спасатели Поисково-спасательной службы на водных объектах проведут на р. Миасс тренировку по оказанию помощи людям, провалившимся под лёд и оказавшимся в ледяной воде, продемонстрируют способы самоспасения, (Челябинск, ул. Каслинская, 64, перед Торговым центром, ближе к Свердловскому проспекту).

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит новый ресурсно-методический центр по работе с детьми с аутизмом «Звездного дождя». Центр начал свою полноценную работу с конца февраля текущего года (сбор СМИ в 13.30 по адресу:

В 14 часов начнется пресс-тур на тему реализации средств социального контракта, организованный министерством социальных отношений Челябинской области.

Программа:

В 14 часов - отъезд от министерства социальных отношений (Челябинск, ул. Воровского, 30).

В 14 часов 30 минут - пресс подход к директору комплексного центра Курчатовского района Челябинска.

В 15 часов – отъезд в творческие студии Челябинска, открытые южноуральцами на средства соцконтракта.

В 14 часов на базе центра цифрового образования «IT-куб» Сатки пройдет интеллектуальный баттл для детей и взрослых «Вместе по IT» (г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32).

В 14 часов 30 минут в Челябинской публичной библиотеке отметят Всемирный день поэзии. На встрече студенты филологического факультета Южно-Уральского педагогического университета прочитают произведения любимых поэтесс. Для живого чтения участникам будут предложены поэтические сборники женской лирики на любой вкус. Мероприятие пройдет онлайн и оффлайн (Челябинск, пр. Ленина, первый этаж, абонемент).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий Челябинской публичной библиотеки.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 марта - Всемирный метеорологический день.

23 марта - День работников гидрометеорологической службы России.

23 марта 2023 года в календаре мусульманских праздников Рамадан - начало поста у мусульман.

23 марта в народном календаре – Василиса - вешней воды указательница.