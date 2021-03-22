Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 марта.
В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная периоду сезонной активности клещей (Челябинск, ул. Красная, дом 4, шестой этаж, пресс-центр «Комсомольской правды»).
В 11 часов состоится совещание с руководителями представительных органов городских округов и муниципальных районов Челябинской области (Кирова, 114, Законодательное собрание, третий этаж, большой зал).
В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Портал «ДЕТИДОМА»: обновления к весенним каникулам».
ДЛЯ СПРАВКИ
23 марта - Всемирный метеорологический день.
23 марта - День работников гидрометеорологической службы России.
23 марта в народном календаре – Василиса – вешней воды указательница.
23 марта – в 2001 году орбитальная станция «Мир», отработавшая в космосе 15 лет, прекратила свое существование.