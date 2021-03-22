Жемчужно-белый и бирюзово-зеленый: в Челябинске выбрали расцветку для новых трамваев

В Южноуральске будут заново судить полицейского и его напарника, который брал взятки мясом косули

Житель Коркинского района арендовал машину и продал ее автомобилисту из Казахстана

В Троицке обвалившийся на школьников потолок отремонтируют на каникулах

Анонсы событий и мероприятий на 23 марта

В Челябинской области 31 класс закрыт на карантин по ОРВИ и восемь классов – по ковиду

В Челябинской области взрослым селянам могут разрешить ездить на школьных автобусах

Жители частных домов в Миньяре пожаловались на отсутствие воды

Анонсы событий и мероприятий на 23 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 марта.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная периоду сезонной активности клещей (Челябинск, ул. Красная, дом 4, шестой этаж, пресс-центр «Комсомольской правды»).

В 11 часов состоится совещание с руководителями представительных органов городских округов и муниципальных районов Челябинской области (Кирова, 114, Законодательное собрание, третий этаж, большой зал).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Портал «ДЕТИДОМА»: обновления к весенним каникулам».

ДЛЯ СПРАВКИ

23 марта - Всемирный метеорологический день.

23 марта - День работников гидрометеорологической службы России.

23 марта в народном календаре – Василиса – вешней воды указательница.

23 марта – в 2001 году орбитальная станция «Мир», отработавшая в космосе 15 лет, прекратила свое существование.