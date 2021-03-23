В Миньяре спасатели приступили к противолавинным работам

В Златоусте открылась еще одна библиотека нового поколения

В среду состоится прощание с профессором ЮУрГУ Игорем Баевым

Анонсы событий и мероприятий на 24 марта

Директор челябинского зоопарка остается на занимаемой должности, но при одном условии

В Челябинске ФСБ задержала крупного бизнесмена, подозреваемого в махинации с землей

Магнитогорская Любовь отправилась за идеальным свадебным платьем на реалити-шоу

Жалоба Юрия Латышева на «безобразную реставрацию» дома, где выступал Гашек, ушла в областное правительство

Анонсы событий и мероприятий на 24 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 марта.

В 10 часов в Челябинской областной клинической больнице расскажут, какие виды ЭКГ существуют сегодня, кому и зачем необходимы эхо-ЭКГ и стресс-ЭКГ, как проходит исследование сердца при участии беговой дорожки и велотренажера (ул. Воровского, 70, корпус 5).

В 10 часов состоится открытое аппаратное совещание министерства экономического развития Челябинской области в формате онлайн.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как южноуральцам защитить себя от туберкулеза». Спикер - Марина Лехляйдер, главный врач Челябинского областного противотуберкулезного диспансера.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Леса Челябинской области: подготовка к пожароопасному сезону». Спикер - Сергей Лавров, начальник Главного управления лесами Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 марта - День штурманской службы ВВС России.

24 марта - Международный день борьбы с депрессией.

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.

24 марта - Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

24 марта – Ефимов день.