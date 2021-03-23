Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 марта.
В 10 часов в Челябинской областной клинической больнице расскажут, какие виды ЭКГ существуют сегодня, кому и зачем необходимы эхо-ЭКГ и стресс-ЭКГ, как проходит исследование сердца при участии беговой дорожки и велотренажера (ул. Воровского, 70, корпус 5).
В 10 часов состоится открытое аппаратное совещание министерства экономического развития Челябинской области в формате онлайн.
В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как южноуральцам защитить себя от туберкулеза». Спикер - Марина Лехляйдер, главный врач Челябинского областного противотуберкулезного диспансера.
В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Леса Челябинской области: подготовка к пожароопасному сезону». Спикер - Сергей Лавров, начальник Главного управления лесами Челябинской области.
ДЛЯ СПРАВКИ
24 марта - День штурманской службы ВВС России.
24 марта - Международный день борьбы с депрессией.
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.
24 марта - Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.
24 марта – Ефимов день.