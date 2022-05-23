Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 мая.

В 10 часов в Южно-Уральском государственном медицинском университете состоится «Ярмарка вакансий» для студентов. Свои вакансии подготовили представители медицинских организаций из 38 муниципалитетов области. В церемонии открытия примут участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и академик РАН, и.о. ректора ЮУГМУ Андрей Важенин (Челябинск, ул. Воровского, д. 64, учебный корпус ЮУГМУ).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по строительной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 13 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Златоустовский государственный драматический театр «Омнибус» представит театральный урок-спектакль по басням И.А. Крылова «Мораль сей басни такова…» (6+).

В 14 часов в Челябинске состоится открытие выставки «Удивительный мир джаза», приуроченной к 100-летию российского джаза и 90-летию джаза на Южном Урале, а также к XXI международному джазовому фестивалю «Какой удивительный мир», который пройдет в Челябинске в июне (ул. Кирова у памятника добровольцам-танкистам).

В 14 часов состоится День открытых дверей Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 56, шестой этаж, актовый зал).

В 15 часов библиотека №28 Челябинска приглашает на сеанс арт-терапии «Дорога к мечте» с психологом Ириной Шапошниковой (Челябинск, Комсомольский пр-т, 85).

В 16 часов в Магнитогорске состоится IX Городской фестиваль «Праздник песни». (открытая площадка возле театра куклы и актёра «Буратино»).

В 17 часов состоится авторская экскурсия по выставке «Самые красивые книги Германии 2018 & 2019» в Челябинской публичной библиотеке, которую проведет дизайнер, председатель регионального отделения Союза дизайнеров России Павел Писклаков. Экспозиция развернута по 26 мая (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, зал отдела электронных ресурсов).

В 18 часов состоится областной праздник «День Славянской письменности и культуры» в рамках Года культурного наследия народов России. Мероприятие посвящено памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Набережная около Исторического музея).

В 18 часов – выставки традиционного быта (экспозиция русской избы и ее традиционного быта, встреча гостей в горнице), выставка «Наследие Славянского рода, выставка лоскутной техники, выставка «Хороши коты со всей страны», выставка традиционной тряпичной куклы, изделий из шерсти и мастер-класс по сухому валянию. Областной Чувашский национально-культурный центр покажет чувашские костюмы, головные уборы.

В 18 часов - мастер-классы по народной кукле, иконописи, плетению на поясах, валянию из шерсти, мастер-класс «Русская каллиграфия», мастер-класс по прялке.

В 19 часов – концертная программа. Зрители услышат колокольный звон, выступление хора духовной музыки ЮУГГПУ, оркестра русских народных инструментов «Синегорье», народных и образцовых танцевальных, вокальных и инструментальных коллективов, сводного хора Челябинской области (около 150 человек).

ДЛЯ СПРАВКИ

24 мая - День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры.

24 мая - День кадровика в России.

24 мая - Европейский день парков.

24 мая в народном календаре - Мокий Мокрый.