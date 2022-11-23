Анонсы событий и мероприятий на 24 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 ноября.

В 9 часов в Челябинском государственном институте культуре состоится XXI международный научно-творческий форум «Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века». Программа (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А).

В 9 часов – начало работы исторических выставок и экспозиций.

В 9 часов 30 минут - открытие Центра исторической культуры ЧГИК.

В 10 часов 15 минут – пленарное заседание.

В 13 часов - открытая лекция доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН В. В. Тихонова (г. Москва) «Понедельник начинается в субботу: социальная история науки в СССР 1950-1980-х гг.».

В 10 часов состоится презентация выставки «Симфония гармонии: Челябинской филармонии 85 лет». Открытие выставки состоится 25 ноября, а накануне планируется монтаж экспозиции (Кировка, возле памятника танкистам-добровольцам).

В 10 часов состоится межрегиональная конференция «Производительность труда: находки и решения. Региональные практики». Участники обменяются опытом внедрения бережливого производства на промышленных площадках, поделятся наработками и обсудят актуальные вопросы (Челябинск, ул. Труда, 153, конгресс-отель «Малахит»).

С 10 до 12 часов состоится «Горячая линия» Управления Росреестра и Кадастровой палаты на тему: «Вопросы, возникающие при подготовке документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон», телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 2178).

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области. Видеотрансляция (Челябинск, ул. Кирова, д. 114).

В 11 часов состоится инспекция строящегося в Карабаше газопровода-закольцовки для увеличения мощности ГРС «Карабаш». Мероприятие пройдет на участке газопровода в Карабашском городском округе. В программе: монтаж на объекте газорегуляторного пункта (отъезд в 8 утра от Челябинск, ул. Сони Кривой, 69).

С 11 до 19 часов будет проходить фестиваль камнерезного и ювелирного искусства «Уральские самоцветы» в Челябинском музее изобразительных искусств (площадь Революции, 1, вход со стороны сквера).

В 11 часов 15 минут глава города Челябинска Наталья Котова посетит спортивные объекты, где в этом году проведены ремонтные работы (отъезд от администрации города).

В 12 часов в Челябинске состоится пленарное заседание IX Рождественских образовательных чтений. Тема: «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» (Челябинск, ул. Труда, 179, отель Radisson Blu).

В 12 часов состоится пресс-конференция по защите прав инвалидов (Челябинск, ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 12 часов 30 минут состоится пресс-конференция «Итоги реализации национального проекта «Экология» в Челябинской области в 2022 году» (Челябинск, ул. Васенко, 63, пресс-центр «Гранада Пресс», четвертый этаж).

В 13 часов состоится пресс-конференция, по заболеваемости ВИЧ и СПИД на Южном Урале (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 13 часов 30 минут состоятся Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории для строительства трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина (Челябинск, проспект Ленина, 41А, Дом архитектора).

В 14 часов 30 минут начнется пресс-тур в детский лагерь «Уральская березка», где проходит оздоровительная смена для детей, прибывших из ДНР. В рамках мероприятия запланирована выездная мультимедийная выставка «Мы первые» (об освоении космоса) от мультимедийного парка «Россия-моя история» (выезд от ул. Цвиллинга, 27).

В 15 часов в рамках IX Рождественских образовательных чтений состоится межрелигиозный круглый стол «Просветительская деятельность представителей традиционных религий в молодежной среде» (пл. Революции, 2, администрация г. Челябинска).

В 16 часов в рамках IX областных Рождественских образовательных чтений состоится Межрелигиозный круглый стол «Просветительская деятельность представителей традиционных религий в молодежной среде» (Челябинск, пл. Революции, д. 2, администрация города).

В 16 часов состоится гала-концерт Международного фестиваля-конкурса народной, национальной, эстрадной и современной песни «Пою мое Отечество» (Челябинск, ул. Труда, 92, Концертный зал им. С.С. Прокофьева).

В 17 часов состоится встреча с Ириной Анатольевной Умновой-Конюховой, супругой знаменитого путешественника священника Федора Конюхова, на тему: «Право быть человеком в условиях современных цивилизационных вызовов» (Челябинск, ул. Кыштымская, 34, конференц-зал Челябинской епархии).

В 17 часов ДК «Бригантина» состоится мастер-класс декоративно-прикладного творчества. Участники изготовят подарок для мамы своими руками. Мастер-класс проводит Ирина Владимировна Прокопьева, руководитель Творческого объединения «Вдохновение» (поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10А).

В 18 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков». Зрителям расскажут о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях наших ученых (Челябинск, ул. Труда, 183, корп. 1).

В 18 часов в ДК «Новосинеглазово» состоится праздничный концерт, посвященный Дню матери. В фойе пройдет выставка работ участников творческой мастерской по направлению string art. Гость выставки - мастер гвоздей и нитей Александр Федоров (ул. Челябинская, 7).

В 19 часов в Информационном центру по атомной энергии состоится «Профпримерка. Профессия: актёр» Эксперт - Олег Иванов, выпускник театрального института им. Б. Щукина, Челябинской государственной академии культуры и искусств, актёр театра и кино, режиссёр (Челябинск, ул. Энгельса, 107, ИЦАЭ, вход по пандусу).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска: мастер-классы, развивающие уроки и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения в Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 ноября - День моржа.

24 ноября в православном календаре - День памяти преподобного Феодора Студита, исповедника.

24 ноября в народном календаре – Федор Студит, Федор Мороз.