В Челябинске построят новую трамвайную линию от вокзала до Гагарина

В Челябинске планируют построить новую трамвайную линию, которая свяжет Ленинский и Советский районы. Она пройдет от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина.

Проект планировки территории для строительства трамвайной линии вынесен на публичные слушания, которые пройдут 24 ноября в Доме архитектора.

Обоснованием инвестиций в проект занимается ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт» на основании госконтракта, заключенного с миндортранса региона.

«Трамвайная линия является продолжением наиболее напряженной транспортной связи с самыми большими пассажиропотоками в городе, - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» директор ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт» Виталий Передерий. - Согласно проведенным обследованиям, самые большие пассажиропотоки в городе в спальном районе Северо-Запад, Центре и промышленном районе «Ленинский». Поэтому миндором было принято решение построить линию массового пассажирского транспорта, соединяющую эти районы». Был выбран, по мнению разработчиков, самый экологичный и лучший по проводной способности транспорт – трамвай.

Протяженность новой трамвайной линии составит от 3,5 до 4,2 километра. Она соединит уже действующие трамвайные линии - пройдет от привокзальной площади железнодорожного вокзала по улице Дзержинского до пересечения с улицей Гагарина.

Путепровод у железнодорожного вокзала планируют расширить. Предусмотрено шесть полос (по три с одной и с другой стороны, посередине пройдут трамвайные линии).

Планируемый пассажиропоток на линии - до 15 тысяч пассажиров в час.

«Новая трамвайная линия будет служить логичным продолжением линии метротрамвая, который сейчас находится в стадии проектирования», - отметил Виталий Передерий.

Слушания пройдут 24 ноября в 13 часов 30 минут в Доме архитектора.

Институт просит управление по архитектурно-градостроительному проектированию города согласовать границы территории для дальнейшей разработки проекта планировки и проекта межевания линейного объекта.