Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 ноября.

В 9 часов 45 минут Челябинская областная Публичная библиотека приглашает на онлайн-лекцию, посвященную шотландской литературе. Лектор - кандидат филологических наук Александр Полушкин. Мероприятие состоится в социальных сетях и на YouTube-канале библиотеки и будет приурочено к юбилеям Вальтера Скотта, Джеймса Макферсона и Арчибальда Кронина.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Бизнес в эпоху пандемии: QR-коды и меры поддержки».

В 11 часов в Челябинские продолжатся VIII Областные Рождественские образовательные чтения. Тема чтений: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». (Челябинск, ул. Труда, 183, Исторический парк «Россия - Моя история», вход напротив «Уральской молнии»).

Программа:

В 11 часов - пленарное заседание.

С 15 до 17 часов - ВС и Казаки «Полковое священство: история и современность» (Исторический парк «Россия - Моя история»).

С 17 до 20 часов - панельная дискуссия «Православное образование, как точка духовного роста».

ДЛЯ СПРАВКИ

24 ноября - День моржа.

24 ноября в православном календаре - День памяти преподобного Феодора Студита, исповедника.

24 ноября в народном календаре – Федор Студит, Федор Мороз.