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Анонсы событий и мероприятий на 25-27 июля

Общество
Сегодня, 17:46
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25-27 июля.

25 июля, суббота.

В Челябинск прибывает уникальный автомобиль ГАЗон NEXT, который переоборудуют в «Мобильный Кванториум». Автомобиль укомплектуют современным оборудованием и подготовят к большому образовательному турне по Южному Уралу. Мобильный технопарк посетит Еткуль (с 7 по 18 сентября), затем Касли (с 21 сентября по 3 октября), Кусу (с 5 по 18 октября), Еманжелинск (с 2 по 14 ноября) и Нязепетровск (с 16 по 28 ноября).

26 июля, воскресенье.

В 10 часов состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы, приуроченная к Дню военно-морского флота. Принимают участие: председатель Морского собрания Челябинской области Валерий Казанцев, командир атомной подводной лодки стратегического назначения «Челябинск» Александр Цырульников, заместитель командира Станислав Рубцов, командир группы подлодки «Челябинск» Андрей Логинов.

27 июля, понедельник.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная визиту экипажа атомного подводного ракетоносного крейсера К-442 «Челябинск» на Южный Урал (ул. Красная, 4, 6-й этаж пресс-центр «КП-Челябинск»).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 июля 2020 года - День работника торговли в России (отмечается в четвертую субботу июля).

25 июля - День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

25 июля - День речной полиции в России.

25 июля в народном календаре – Прокл Плакальщик.

25 июля 1814 года - английский изобретатель Джордж Стивенсон провел первое испытание паровоза.

25 июля 1973года с космодрома Байконур была запущена советская межпланетная станция Марс-5.

25 июля 1984года - первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Евгеньевна Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-7».26 июля - День работников торговли в России.

26 июля 2020 года - День Военно-Морского Флота России (отмечается в последнее воскресенье июля).

26 июля - День парашютиста.

26 июля - День эсперанто.

26 июля 2020 года в православном календаре - День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.

26 июля в народном календаре – День Архангела Гавриила.

26 июля 1730 года российская императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Большого Успенского колокола, впоследствии получившего название Царь-колокол

26 июля 1908 года в США создано Федеральное бюро расследований (ФБР)

27 июля в народном календаре – День Акилы, Дозоры.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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