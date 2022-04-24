Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 апреля (18+).

В 7 часов 45 минут состоится первое торжественное построение кадетов школы №45 Челябинска. Знаменная группа вынесет флаг РФ, прозвучит гимн страны. После этого приветственное слово участникам построения произнесет министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов (Челябинска, ул. Красного Урала,16, школа №45, фойе).

В 9 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов в федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии расскажут об уникальной операции, которую провели хирурги пациентке с жизнеугрожающем пороком сердца, аномалией Эбштейна (ул. Героя Родионова, 2).

С 10 часов до 12 часов 15 минут состоится завершение недельного образовательного интенсива «Цифровой гражданин» для начинающих южноуральцев старшего возраста и вручение именных сертификатов о прохождении обучения (Челябинск, ул. Лесопарковая, д.5, к.2).

В 11 часов состоится открытие «Парты героя», посвященной Лаврентьеву Николаю Алексеевичу. Он воевал в партизанском отряде, затем в партизанской бригаде. После войны работал директором детского дома Чебаркуля, затем учителем истории и географии школы №6 Чебаркуля и директором школьного музея (Чебаркуль, ул. Калинина,10, «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»).

В 11 часов в Государственном историческом музее Южного Урала состоится пресс-показ выставки «Уральское чудо. Чугунное кружево». В рамках выставки откроется фотовыставка Александра Кондратюка, снимавшего в цехах Каслинского завода рождение чугунных чудес на протяжении восьми лет.

В 14 часов в региональном исполкоме Народного фронта в Челябинской области пройдет пресс-конференция сопредседателя регионального штаба ОНФ Карена Даллакяна. Спикер расскажет о поездке в город Мариуполь для помощи животным, пострадавшим в местном зоопарке, и ответит на вопросы журналистов (Челябинск, ул. Цвиллинга, 20).

В 15 часов в рамках организованного профсоюзами всероссийского автопробега под девизами «Zа мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» в Челябинске состоится митинг с участием работников южноуральских предприятий, представителей власти, работодателей. Более 200 автомобилей выстроятся на главной площади Челябинска в главные слова и символы «1 мая», «Z» (площадь Революции). После митинга автомобили направятся на выезд из города по проспектам Ленина, Свердловскому, через Свердловский тракт на трассу до Екатеринбурга, где 26 апреля состоится окружной митинг. Далее участники автопробега возьмут курс до Москвы.

В 16 часов начнется гала-концерт фестиваля «Студенческая весна города Челябинска – 2022» (пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).

В 18 часов 30 минут состоится торжественная церемония вручения высшей общественной

награды города Челябинска - премии «Признание». В церемонии принимает участие Глава города Наталья Котова (театр драмы им. Наума Орлова).

В 19 часов состоится завершающий этап XXVI фестиваля «Студенческая весна города Челябинска – 2022» и Гала-концерт (пр. Ленина, 35, Конгрессно-выставочный холл Центра международной торговли).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 апреля – День дочери.

25 апреля – День ДНК.

25 апреля – Международный день делегата.

25 апреля – Всемирный день пингвинов.

25 апреля – Всемирный день борьбы с малярией.

25 апреля - День чувашского языка.

25 апреля - День памяти евангелиста Марка у западных христиан.

25 апреля 2022 года в православном календаре – понедельник Светлой Седмицы.

25 апреля в народном календаре – Василий Парильщик.

25 апреля – в 1895 году подписан указ об учреждении «Русского музея императора Александра III» (ныне - Государственный Русский музей).

25 апреля – в 1934 году принято постановление о переводе Академии наук СССР в Москву.

25 апреля – в 1942 году основан Московский монетный двор Гознака.