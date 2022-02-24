Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 февраля.

В 9 часов выездная бригада медиков Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера в агрохолдинге «Равис» проведет вакцинация иностранных граждан от коронавирусной инфекции однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». На территории предприятия организован пункт вакцинации (посёлок Рощино, ООО «Равис - птицефабрика Сосновская»).

В 10 часов в Челябинском государственном университете пройдёт круглый стол «Новые парадигмы развития страны, пути решения региональных проблем». Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения русского мыслителя, философа и писателя Александра Зиновьева. Встреча пройдёт в онлайн-формате на площадке ZOOM.

В 11 часов в с. Еткуль состоятся финальные соревнования областной сельской Спартакиады «Уральская метелица».

Программа:

В 9 часов – отъезд (от здания правительства области, ул. Цвиллинга, 27).

С 11 часов до 12 часов 15 минут - соревнования по стрельбе руководителей команд – участников Спартакиады, пресс-подходы (Еткульская СОШ).

С 12 часов 30 минут до 13 часов 10 минут - выезд на соревнования по хоккею с шайбой, мини-футбол (корт, стадион).

С 14 часов до 15 часов 40 минут - торжественная церемония открытия Спартакиады.

В 12 часов торгово-промышленная палата проведет в формате ВКС круглый стол «О перспективах развития торгово-экономического сотрудничества России и Грузии». Планируется участие грузинских предпринимателей, ориентированных на развитие отношений с Россией. В частности, будут представлены следующие отрасли: торговля, гостиничный и ресторанный бизнес, производство напитков и другие. Регистрация.

В 13 часов Яндекс и команда Минцифры Челябинской области проведут для школьников онлайн-урок по теме: «Цифровое искусство: музыка и IT». Трансляция на youtube-канале «Минцифры 74». Школьникам расскажут, как человек и компьютеры узнают музыку, как искусственный интеллект рекомендует музыку, понимает, что песня грустная или веселая, классифицирует ее по жанрам, а также создает мелодии.

Программа:

С 14 до 14 часов - онлайн-урок. Трансляция.

В 14 часов 30 минут - пресс-подход к заместителю министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерине Давыдовой (ул. Сони Кривой, 75А, третий этаж).

В 14 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет на платформе ZOOM пресс-конференцию, посвященную системе обращения с отходами I и II классов опасности.

В 14 часов состоится в очно-заочном формате конференция «Роботизация предприятий. Металлообработка, логистика, пищевое производство». Малому бизнесу Челябинской области расскажут, как внедрить роботов в свое производство. Организаторы - центр «Мой бизнес» Регистрация (Российская, 110, второй этаж, к.1., центр «Мой бизнес» Челябинской области).

В 17 часов 30 минут в кинотеатре им. А. С. Пушкина - оскароносный шедевр Фрэнсиса Форда Кополлы «Крестный отец», 50-летие фильма. Оригинальная (английский язык) звуковая дорожка с русскими субтитрами (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 18 часов в студенческом театре «Профиль» состоится премьера спектакля «Она». Монологическая постановка, где шесть текстов современных драматургов и классиков, поэтов и музыкантов объединятся общими переживаниями, воспоминаниями, музыкой. Студенты смогут приобрести билеты на постановки за полцены. Для этого необходимо отправить фотографию студенческого билета в сообщения сообщества.

ДЛЯ СПРАВКИ

25 февраля в православном календаре - празднование в честь Иверской иконы Божьей Матери.

25 февраля в народном календаре – Алексей Рыбный.

25 февраля 1721 года Петр I учредил Синод - верховный орган управления Церковью.