Анонсы событий и мероприятий на 25 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 25 мая.

С 9 до 17 часов в Магнитогорске пройдет этап Открытого чемпионата России по пляжному волейболу в парке «Лукоморье». За звание победителя будущего этапа и призовой фонд в один миллион рублей поборются 27 мужских и 13 женских команд из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Минска, Волгограда, Обнинска, Архангельска и других городов России.

Продолжит работу выставка «Уральский автосалон. Коммерческий и общественный пассажирский транспорт» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38). В программе:

11:00 Демонстрация особенностей нового троллейбуса и ознакомительная поездка всех желающих по территории парковки.

11:30 Круглый стол по развитию троллейбусной системы г. Челябинска:

- общие подходы к развитию троллейбуса и причины заключения концессии;

- особенности модернизации троллейбусной инфраструктуры;

- перспективные троллейбусные маршруты, охват новых микрорайонов;

- ответы на вопросы по развитию троллейбусной системы от Министерства, Синары-ГТР-Челябинск и ЧелябГЭТ.

Главный фотофестиваль «Фотофест-2023» продолжит свою работу в Миассе.

С 10 до 12 часов на остановке «ЮУрГУ» в сторону парка Гагарина пройдет праздничное мероприятие День счастливого билета, в котором примут участие пассажиры автобусных маршрутов №№ 2, 4, 15, 80, 81, 123, 483. Сотрудниками ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» совместно с контролёрами перевозчиков, проведут плановую проверку оплаты проезда, в ходе которой пройдёт розыгрыш призов: единый проездной билет, транспортные карты различного номинала и сладкие подарки.

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с обращением к депутатам Законодательного Собрания Челябинской области. Трансляцию можно будет смотреть в эфире телеканала ОТВ, на сайте 1obl.tv, а также в телеграм-канале «Смотри ОТВ» и в сообществах «Первого областного» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В 11 часов в пресс-центре «Комсомольской правды-Челябинск» состоится круглый стол на тему финансирования малого и среднего бизнеса в Челябинской области. Спикеры: вице-президент - региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Вячеславович Юхачёв, начальник экономического отдела Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Ольга Геннадьевна Лазарева, директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Геннадьевич Казаков, директор департамента привлечения Фонда развития предпринимательства Челябинской области Центр «Мой бизнес» Ирина Станиславовна Пронина (ул. Красная, 4, 6 этаж).

В 14 часов состоится 36 заседание Законодательного Собрания Челябинской области (ул. Кирова, д. 114, большой зал).

В 14 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную Библионочи в челябинской «Публичке». Спикерами пресс-конференции станут Наталья Соловьева, заместитель директора Публичной библиотеки, и Андрей Геласимов, писатель, сценарист, хедлайнер Библионочи.

В 15 часов в Челябинске состоится масштабная конференция уральских маркетологов. Конференция проходит бесплатно, необходима предварительная регистрация. (ЦМТ, Конгресс-холл, ул. Ленина, 35).

В 15 часов 30 минут в рамках проекта «Звезда по имени Солнце» Челябинская филармония приглашает на концерт, в котором Уральский духовой оркестр исполнит обработки легендарных хитов культовых рок-групп, от «Queen» и «Scorpions» до «КИНО» и «Агаты Кристи». Вход бесплатный (главный вход ЮУрГУ, улица).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

25 мая - Вознесение Господне.

25 мая - День сотворения мира.

25 мая - День счастливого билетика.

25 мая - День полотенца.

25 мая - Международный день белого вина «Шардоне».

25 мая - День филологаю

25 мая - Праздник свободы причёсок.

25 мая - День Нерпёнка.

25 мая - День Африки.

25 мая - Международный день пропавших детей.

25 мая - День «Пойте громче» (Sing Out Day)ю

25 мая - День службы пропаганды безопасности дорожного движения.

25 мая - Международный день без пластика.

25 мая - Всемирный день щитовидной железы.

25 мая - Всемирный день Таро.