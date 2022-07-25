Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 июля (18+).

В 10 часов начнутся мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. Полная программа мероприятий. (5+)

В 10 часов стартует программа, подготовленная Центральной библиотечной системой Челябинска. Подробная афиша мероприятий. (16+)

В 11 часов 15 минут на площадке VR-класса Южно-Уральского Государственного медицинского университета (г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64, главный корпус, второй этаж) пройдет пресс-конференция, посвященная «Неделе дружбы Ясиноватая-Челябинск». С 25 по 31 июля в городе Ясиноватая Донецкой народной республики пройдет цикл культурных мероприятий. В их числе - выставка изобразительного искусства «Мой адрес – Ясиноватая», онлайн-видеопрезентация «Челябинская область» и другие. (18+)

С 12 до 15 часов пройдет благотворительная экологическая акция - Сбор вторсырья в помощь животным (г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 100/3). Принимаются любые виды бумажной продукции. 16+

В 12.30 медиахолдинг «Гранада Пресс» организует круглый стол на площадке VR-класса Южно-Уральского Государственного медицинского университета, посвященный развитию цифрового здравоохранения в Челябинской области (18+). На круглом столе будут рассматриваться актуальные вопросы информатизации здравоохранения и представлены лучшие практики ИТ в регионе:

– создание единого информационного контура на базе единой информационной системы региона;

– пандемия коронавируса и информационные технологии;

– искусственный интеллект на службе здоровья;

– комплексная автоматизация лечебно-профилактических учреждений региона.

В 19 часов состоится пешеходная прогулка «Кировка: история и современность», которую проведет библиотекарь-краевед Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина в рамках проекта «Прогулки по Челябинску» (встреча возле главного входа Театра оперы и балета им. Глинки, площадь Ярославского, 1). Прогулка бесплатная. Запись по телефону 7 (351) 264-73-11. (16+)

В 18 часов состоится концерт проекта «Твоя группа». Это первый концерт групп музыкантов-любителей в Челябинске, и 17-й в рамках всероссийского проекта. В концерте примут участие 10 групп из четырёх городов России. ТРК "Гагарин Парк", ресторан "Максимилианс". (18+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

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