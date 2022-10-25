Анонсы событий и мероприятий на 26 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 октября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит ряд образовательных объектов в Сосновском районе и Челябинске.

В 9 часов 20 минут в Челябинском государственном университете состоятся мероприятия для школьников в рамках проекта «Каникулы с ЧелГУ» (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129).

С 9 часов 20 минут до 15 часов – ​ ​День на истфиле. Школьники смогут побывать на двух парах выбранного ими направления факультета. В программе - общая встреча за настольными играми и чаепитием с активом факультета, который подробнее расскажет о студенческой жизни (третий корпус, встреча в холле первого этажа).

В 11 часов 20 минут – мастер-класс «Электромагнетизм для чайников» (первый корпус, ауд. 122).

В 14 часов - открытая лекция и мастер-классы «Восток ближе, чем ты думаешь!». В качестве бонуса - мастер-классы по восточной каллиграфии, боевым искусствам, облачение в юката, чайная церемония (Челябинск,​ ул. Ворошилова, 4А, 11 корпус, актовый зал).

В 15 часов – мастер-класс по паразитологии «Кто живет внутри нас?» (первый корпус, ауд. 115-А).

В 15 часов - мастер-класс «Свои мечты рисуем сами» (Челябинск,​ ул. Ворошилова, 4А, 11 корпус, ауд. 410).

В 15 часов – экологический квест «ЭКОнав​тика»​ (Челябинск,​ ул. Василевского, 75, пятый корпус, встреча в холле первого этажа).

С 15 до 17 часов - языковой мастер-класс «FLIP: Live» (первый корпус, встреча в холле).

В 10 часов в ЮУрГУ пройдут мероприятия, посвященные технологиям беспилотников. У студентов вуза и у школьников Детского технопарка «Кванториум» есть уникальная возможность принять участие в двух проектах, посвященных разработке беспилотников (Челябинск, проспект Ленина, 87, ауд. 114/3Б, Точка Кипения ЮУрГУ).

В 12 часов в рамках Всероссийской недели контроля артериального давления состоится посещение Челябинского кардиологического диспансера. На вопросы представителей СМИ ответит главный врач Челябинского кардиологического диспансера Сергей Королев (ул. Можайская, 34).

В 12 часов состоится пресс-конференция по предстоящему с первого ноября изменению порядка приёма в вузы. В 2023 году абитуриенты будут поступать уже по новым правилам. Об этом на пресс-конференции расскажут представители ведущих вузов и Минобрнауки Челябинской области (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 11 часов состоится открытие граффити, посвященного Герою Советского

союза, разведчику Николаю Ивановичу Кузнецову (Челябинск, ул. Кузнецова, 3А).

С 14 до 17 часов состоится круглый стол на тему «Актуальные вопросы развития института медиации и других примирительных процедур в Челябинской области». Мероприятие пройдет в рамках VII Ежегодной Недели медиации на Южном Урале «Медиация - культура общения» (Челябинск, пр. Ленина, 75, пятый этаж, конференц-зал Южно-Уральского аграрного университета).

В 15 часов начнутся мероприятия в рамках первой режиссёрской лаборатории «Коды будущего. Проза в драме» (Челябинск, ул. Пушкина, 64, театр «Манекен»).

В 15 часов - класс-лекторий Наны Абдрашитовой по современной сценографии в рамках первой режиссёрской лаборатории «Коды будущего. Проза в драме». Регистрация.

В 18 часов - эскиз спектакля «Живой мертвец». Регистрация.

В 20 часов 30 минут - эскиз спектакля «Заповедник». Регистрация.

В 15 часов состоится онлайн-лекция «Что такое инсульт?!». Вебинар проведет Балуева Татьяна Владимировна врач-невролог высшей категории, ботулинотерапевт. Она расскажет про осложнения и возможности реабилитации постинсультных больных с двигательными нарушениями и нарушениями когнитивный сферы. Подключиться к конференции можно по ссылке (идентификатор: 776 8663 6373, код доступа: 5F2BWN).

В 15 часов Клуб «Шершни» приглашает отметить День бабушек и дедушек. Участников ждут интерактивные конкурсы и состязания (поселок Шершни, ул. Центральная, 3А).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие осенней тематической выставки «Бабье лето», в экспозиции которой будут представлены живописные и графические работы, произведения декоративно-прикладного искусства художников из Челябинска, Троицка, Еманжелинска, Копейска (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 17 часов состоится торжественная церемония открытия Всероссийского детского турнира по спортивной гимнастике «Юный Гимнаст» (Челябинск, Свердловский проспект, 84А/1, спортивная школа олимпийского резерва №4).

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

26 октября в календаре международных праздников - День приятных неожиданностей.

26 октября в православном календаре - Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.

26 октября - День святого Дмитрия Солунского.

26 октября в народном календаре – Иверская.