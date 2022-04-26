Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 апреля (18+).

В 8 часов в рамках реализации региональной подпрограммы «Земский тренер» состоится пресс-тур в Верхнеуральск, где начал работать земский тренер. В программе пресс-тура: посещение районной администрации Верхнеуральского муниципального района, ФОКа «Дельфин», а также квартиры, приобретенной на единовременную выплату по программе (отъезд от ул. Цвиллинга, 27).

С 10 до 11 часов состоится съемка электронной версии Книги Памяти участников Великой Отечественной войны - жителей Челябинской области, размещенной на портале «Вспомним всех поименно». Государственный комитет по делам архивов Челябинской области совместно с Минцифры региона расскажут о том, как создавалась Книга Памяти (Челябинск, ул. Васенко, д. 45, здание архива).

В 14 часов состоится заседание Пленума Челябинского совета ветеранов, посвященное 55-летию со дня создания организации. Принимает участие глава города Челябинска Наталья Котова (Челябинск, пл. Революции, д. 2, пятый этаж).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс», проведет пресс-конференцию, посвященную Всероссийской акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах».

В 14 часов стартует Митап «IT-сборка» с участием команды Минцифры Челябинской области, VK, одиннадцати ведущих региональных IT-компаний, а также студентов колледжей и вузов Челябинской области (Челябинск, ул. Энгельса, 107, АНО «Информационный центр атомной отрасли»).

В 14 часов в пресс-центре МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» состоится ежегодная пресс-конференция с Рособрнадзором. Участники мероприятия представят ресурс, на котором собраны результаты оценки показателей качества образования во всех регионах и муниципалитетах страны. Трансляция на странице Рособрнадзора ВКонтакте и на сайте медиагруппы.

В 15 часов в Челябинске стартует международная акция «Георгиевская ленточка». Челябинцы и гости города смогут получить свой символ Великой Победы на пешеходной части улицы Кирова у памятника «Добровольцам-танкистам».

В 18 часов состоится репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона в честь 77-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне (Челябинск, площадь Революции).

Состоится выездное совещание с депутатами по благоустройству новых пешеходных зон в Курчатовском и Советском районах. Принимает участие Глава города Челябинска Наталья Котова.

ДЛЯ СПРАВКИ

27 апреля - День российского парламентаризма.

27 апреля - День образования Республики Саха (Якутия).

27 апреля - День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии.

27 апреля - День вахтовика (День работников вахтового метода) в России.

27 апреля 2022 года – Международный день секретаря.

27 апреля в народном календаре – Мартын Лисогон.

27 апреля 1961 года основан Советский фонд мира.

27 апреля – в 1908 году фигурное катание впервые включили в программу Олимпийских игр.

27 апреля – в 1961 году основан Советский фонд мира.