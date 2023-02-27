27.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 февраля (18+)
26.02.2023
Челябинский «Трактор» не вышел в плей-офф
26.02.2023
В одном из домов Челябинска обнаружили ртуть в дверном проеме
26.02.2023
Тропы нацпарка «Таганай» стали доступнее для маломобильных туристов
26.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 февраля (18+)
25.02.2023
ЕДДС призвала челябинцев остерегаться сосулек
Анонсы событий и мероприятий на 27 февраля (18+)
26.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 февраля (18+)
24.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля (18+)
22.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 23 и 24 февраля (18+)
21.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 февраля (18+)
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023