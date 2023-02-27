Анонсы событий и мероприятий на 27 февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий 27 февраля.

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая трендам в развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области (ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 15 часов состоится масштабный областной форум по кибербезопасности «Кибер КИДС» (Снежинск, ул. Комсомольская, д. 6, корпус 2, «IT-куб».

В 16 часов состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Реальные истории семей Южного Урала» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 17 часов в Челябинске стартует X Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА». Он будет проходить по пятое марта (пр. Ленина, 19, Новый художественный театр).

В 17 часов – спектакль «Наводнение» (Камерный драматический театр Санкт-Петербурга).

В 19 часов – творческий вечер «Человек театра в поддержку защитников Отечества».

В 19 часов воспитанники детской театральной студии «Искорка Фонд» представят зрителям инклюзивный спектакль «Привет, давай поговорим!» (Челябинск, ул. Солнечная, 5, Детская филармония).

ДЛЯ СПРАВКИ

27 февраля - Международный день полярного медведя.

27 февраля - Всемирный день неправительственных организаций.

27 февраля - День Сил специальных операций в России.

27 февраля 2023 года у православных - Начало Великого поста.

27 февраля в православном календаре - День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

27 февраля в народном календаре – Кирилл Весноуказчик.

27 февраля 1598 года - Земский собор избрал русским царем Бориса Годунова.