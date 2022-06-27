Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 июня (18+).

В 9 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в Стратегической сессии Московской школы управления Сколково «Научно-технологическое развитие Челябинской области», которая впервые пройдет в Челябинске (пр. Ленина, 78В, «Сигма», второй этаж).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов состоится танцевальный конкурс «Стартинейджер» для участников трудовых отрядов детей и молодежи города Челябинска (центральная аллея ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина).

В 12 часов стартует открытый лекторий ЧелГУ «Зелёный понедельник». Вход свободный (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, Ботанический сад ЧелГУ). Состоятся три лекции:

- «Русский жестовый язык». Лектор - кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной и клинической психологии Наталья Сошникова.

- «Страны в мировой экономике». Лектор - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и регионального развития Ольга Веселова проведет лекцию.

- «Как не уничтожить планету?». Лектор - лаборант учебной лаборатории «Экологии водных сообществ», член правления совета Общероссийской организации «Ассоциация «зелёных» вузов России» Михаил Сергеев.

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая развитию аквакультуры в Челябинской области, а также любительскому и промышленному рыболовству (Российская, д, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 14 часов 45 минус состоится встреча Центра развития цифровых технологий с советниками директоров челябинских школ по воспитанию и работе с детскими объединениями в рамках проекта «Навигаторы детства» (Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 5, к. 2).

В 15 часов начнётся прямая линия с к.м.н., врачом-офтальмологом высшей категории, заведующей городским офтальмологический центром ГКБ №11 Ксенией Николаевной Дашенко (Российская, д, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 18 часов в библиотеке №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка состоится праздник, приуроченный ко Дню молодежи (Челябинск, ул. Гагарина, 50).

ДЛЯ СПРАВКИ

27 июня – День молодежи России

27 июня – Всемирный день рыболовства.

27 июня – День микро-, малых и средних предприятий.

27 июня в народном календаре – Елисей Гречкосей.

27 июня 1754 года императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца.

27 июня 1910 года - III Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство.