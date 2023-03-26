Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 марта.

В 9 часов Центр «Мой бизнес» организует шоп-тур в Кунашакский район. Участники познакомятся с фермерскими хозяйствами и приобретут свежие продукты от местных производителей (отправление от центра «Мой бизнес»: Челябинск, ул. Российская, 110, к.1).

В программе:

- дегустация меда и пчелотоваров в деревне Сары;

- посещение мечети, музея и осетровой фермы в селе Кунашак;

- экскурсия на козью ферму и сыроварню в деревне Султаново.

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли в Челябинске пройдет православная выставка-ярмарка. Она посвящена 410-летию воцарения династии Романовых в России (Челябинск, пр. Ленина, 35).

В 10 часов в ЧелГУ состоится презентация проекта «Твой ход» (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, театральный корпус ЧелГУ).

В программе:

- интерактивная презентация проекта «Твой ход»;

- мастер-класс «Акселерация проекта трек "Делаю"». Эксперты разберут все этапы конкурсного трека и помогут заполнить на него заявку;

- отбор в продюсерский центр. Спикеры дадут рекомендации участникам, как развить свои сильные стороны и отберут лучших в свои акселерационные программы;

- «Лига будущего». Участники представят свои предложения по улучшению университета, региона, страны и расскажут о них представителям проекта.

В 14 часов 30 минут в Камерном театре Челябинска состоятся мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня театра (ул. Цвиллинга, д. 15).

В 14 часов 30 минут - дневная экскурсия по театру от заслуженного артиста России Виктора Степановича Нагдасёва.

В 18 часов 30 минут - вечерняя экскурсия по театру от заместителя директора по организации зрителя Натальи Николаевны Дик.

В 19 часов - захватывающая интеллектуальная игра «ТеатрариУМ».

В 00:00 – экскурсия по ночному театру от директора Камерного театра Ильи Анатольевича Коломейского.

В 15 часов в Снежинске состоится региональное первенство по кибершахматам «Кибер-Ладья», в котором примут участие школьники Челябинской области от девяти до 17 лет. Соревнования пройдут в очно-заочном формате (Снежинск, ул. Комсомольская, д. 6, корпус 2, центр цифрового образования детей «IT-куб»).

В 18 часов 30 минут состоится премьера мюзикла «Алиса возвращается!» (Челябинск, ул. Тухачевского, д. 3, ДК «Станкомаш»).

ДЛЯ СПРАВКИ

27 марта - Всемирный день театра.

27 марта - День войск национальной гвардии России.

27 марта в народном календаре – Венедиктов день. Скотник.

27 марта 1330 года воздвигнут Ипатьевский монастырь.

27 марта 1841 года опробована первая паровая пожарная машина.