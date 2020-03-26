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Анонсы событий и мероприятий на 27 марта

Общество
Вчера, 23:37
Автор: 
Олеся Денисова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 марта.

В 10 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет брифинг по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе (ул. Цвиллинга, 27, резиденция губернатора, четвертый этаж).

В 13 часов состоится высадка крупномерных деревьев на проспекте Ленина. Принимает участие заместитель Главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов (пр. Ленина, д. 52, напротив гостиницы «Южный Урал»).

ДЛЯ СПРАВКИ

27 марта - Всемирный день театра.

27 марта - День войск национальной гвардии России.

27 марта в народном календаре – Венедиктов день. Скотник.

Автор: 
Олеся Денисова
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