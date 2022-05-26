Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 мая (18+).

В 10 часов 30 минут состоится традиционный областной конкурс бригад скорой помощи (Челябинск, ул. Чапаева, 118, парк-отель «Березка»).

Бригадам «скорых» нужно будет пройти три этапа:

- сдать теоретическую часть – тестирование из 20 вопросов;

- провести сердечно-легочную реанимацию;

- правильно оказать медпомощь и эвакуировать пострадавшего при ДТП.

В 11 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино» представит поморскую сказку С. Писахова «Сказки Белого моря» (6+).

В 14 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина представит невредные советы для самых маленьких – «Дом, в котором не скучно» (3+ для семейного просмотра). Автор и режиссер-постановщик спектакля – Елена Лукманова.

В 14 часов состоится встреча со специальным гостем «Библионочи» в Челябинской публичной библиотеке поэтом, литературным критиком, кандидатом филологических наук, руководителем проектов по связям с общественностью Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Владимиром Коркуновым (Москва). Он он представит специальную программу для людей с ограниченными возможностями (Челябинск, пр. Ленина, 60).

В 14 часов 45 минут факультет Евразии и Востока ЧелГУ будет отмечать свой день рождения. На празднике можно будет познакомиться с факультетом, пообщаться с преподавателями, поучаствовать в викторине, посетить языковые мастер-классы (китайский, японский, арабский языки), посмотреть лучшую работу студенческого фестиваля японского кино и сложить оригами. Участников ждет масса приятных сюрпризов и именинный торт (Челябинск, ул. Ворошилова, 4А, 11 корпус ЧелГУ).

В 17 часов в Челябинске в Литературном сквере на территории Публичной библиотеки состоится открытие «Библионочи». В программе яркие музыкальные и танцевальные номера, творческие встречи, этноджем и игры. В Литсквере будут оборудованы шатры (литературный и музыкальный), а также запланирована работа передвижной библиотеки (КИБО). Собравшимся предложат пройти квест и разгадать тайну Литературного сквера. Всех, кому это удастся сделать, ждут приятные подарки (Челябинск, пр. Ленина, 60).

В 18 часов в Доме архитектора состоится открытие выставки челябинских художников уличной волны «Имагология». Авторы работ расскажут о своем стиле, взгляде на современное искусство и о работах экспозиции.

В программе:

- короткая экскурсия по выставке от авторов,

- перфоманс от танцевальной компании «Косма»,

- скетчинг стрит-арта с авторами выставки,

- микс от DJ dada для вдохновения,

- легендарный компотник под рябиной,

- фалафель от FA-LA-FELLOW,

- кинопросмотр фильма о русском граффити «В открытую» 2017 от стрит-арт художника Nikita Nomerz.

В 18 часов 30 минут в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Магнитогорский театр оперы и балета мюзикл в двух действиях по мотивам повести А. С. Пушкина «Дубровский» (12+). Композитор: Ким Брейтбург. Автор либретто: Карен Кавалерян.

В 18 часов 30 минут в Молодежном театре состоится премьера «Русское. Островский» (16+) (Челябинск, ул. Кирова, 116).

ДЛЯ СПРАВКИ

27 мая - Общероссийский день библиотек (День библиотекаря).

27 мая - День смелых решений.

27 мая 2022 года - День сварщика в России (отмечается в последнюю пятницу мая).

27 мая в народном календаре - Сидор Бокогрей.

27 мая 1703 года Петр I заложил Петропавловскую крепость – день основания Санкт-Петербурга.

27 мая 1795 года основана первая государственная общедоступная библиотека в России.

27 мая 1883 года в Москве на Красной площади открылось здание Государственного исторического музея.