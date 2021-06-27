Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 июня.

В 00:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска будет совершена ночная молодежная литургия в чествование памяти Блаженного Августина, епископа Гиппонского, покровителя молодежи. После литургии для участников богослужения будет организовано чаепитие и беседа, посвящённая личности Блаженного Августина и роли Церкви в жизни молодёжи (Челябинск, ул. Кыштымская, 32).

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа.

В 12 часов открывает новый сезон лекторий ЧелГУ «Зелёный понедельник». Слушатели узнают о том, как можно манипулировать людьми, что такое машинное обучение и почему китайская метафизика - это волшебство. Всех гостей ждут подарки и экскурсия по саду (Братьев Кашириных, 129, ботанический сад).

В 13 часов Ростелеком запустит умные опоры в Челябинске. Две уличные мачты оснащены системой видеонаблюдения с аналитикой, видеоэкранами для трансляции фото- и видеоконтента, зарядными станциями для телефонов и электросамокатов (Челябинск, Советский район, сквер на пересечении улиц Лазаретная и Цвиллинга, ост. стадион Локомотив).

В 15 часов состоится открытие выставки «Спасти и сохранить. Музейная реставрация 2009/2019: методики и результаты», Экспозиция будет открыта с 28 июня по 20 августа 2021 года (Копейск, Коммунистический проспект, 18, Краеведческий музей).

С 28 июня по четвертое июля в Молодежном театре Челябинска состоится Вторая режиссёрская лаборатория «Контур». Режиссёры из разных городов 28 июня приедут в Молодёжный для переосмысления советской детской литературы.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 июня - День российского букмекера.

28 июня 2021 года – Начало Петрова поста.

28 июня в народном календаре – День Фита.

28 июня 1919 года подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну.

28 июня 1946 года на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа».