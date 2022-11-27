Анонсы событий и мероприятий на 28 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 ноября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области. В рамках мероприятия глава региона вручит знаки отличия «Материнская слава» и «Семейная доблесть», а также медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (Челябинск, Цвиллинга, д. 27).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 11 часов состоится пресс-конференция «Итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» в Челябинской области» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 14 часов в режиме видео-конфец-связи состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации в 2022 году национального проекта «Демография». В пресс-конференции примет участие министр социальных отношений Ирина Буторина.

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Челябинской области в 2022 году. Онлайн-трансляция центр «Мой бизнес» (Челябинск, ул. Российская, д. 110, к. 1, второй этаж).

С 14 до 16 часов в рамках IX Рождественских образовательных чтений состоится конференция Челябинского государственного института культуры «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А, ЧГИК, аудитория 41).

В 18 часов в рамках IX Рождественских образовательных чтений Народный Молодежный православный театр «Белая птица» представит спектакль «Портрет души» (Челябинск, ул. Кыштымская, 34, конференц-зал Челябинского епархиального управления, вход на территорию управления со стороны кафедрального собора).

В 18 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков». Зрителям расскажут о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях наших ученых (Челябинск, ул. Труда, 183, корп. 1).

В 18 часов в галерее челябинского Камерного театра состоится вернисаж «Сказки зимнего города». Выставка станет первым новогодним подарком ценителям высокого искусства. Вход бесплатный. Выставка продолжит работу до 20 декабря (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 ноября 2021 года – День матери (последнее воскресенье ноября).

28 ноября - Всемирный день сострадания.

28 ноября в православном календаре – День памяти преподобного Паисия Величковского.

28 ноября – начало Рождественского поста у восточных христиан.

28 ноября в народном календаре – Гурьев день.

28 ноября 1365 года в центре Московского Кремля основан Чудов монастырь.

28 ноября 1918 года вышел Декрет Совнаркома «Об организации страхового дела в Российской Республике».