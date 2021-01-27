Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 января.
В 11 часов состоится заседание Правления Совета муниципальных объединений Челябинской области (пр. Ленина, 75, Южно-Уральский аграрный университет, главный корпус).
В 11 часов состоится заседание Законодательного собрания Челябинской области в формате видеоконференции.
В 11 часов пресс-центр информационного агентства Интерфакс в Екатеринбурге проводит на платформе ZOOM онлайн пресс-конференцию, посвященную восстановлению системы вытрезвителей на Урале. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале Интерфакса.
В 12 часов «АиФ-Челябинск» проводит на платформе ZOOM онлайн-конференцию по декларационной кампании 2021 года.
В 14 часов в пресс-центре «Комсомольской правды» в Челябинске состоится встреча лидеров партии КПСС с представителями прессы (Челябинск, ул. Красная, 4, офис 608).
В 15 часов 30 минут губернатор Алексей Текслер и гендиректор ПАО «Мечел» Олег Коржов подпишут Соглашение о взаимодействии между правительством Челябинской области и ПАО «Мечел» в рамках выполнения мероприятий по снижению выбросов. (Цвиллинга, 27, резиденция губернатора Челябинской области).
Справка.
28 января – Международный день защиты персональных данных.
28 января – Международный день ЛЕГО.
28 января в народном календаре – Павлов день.
28 января 1906 года в Санкт-Петербурге открылись Женские политехнические курсы.