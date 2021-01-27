В Челябинской области в суд направлено дело о хищении нефти на три миллиона

Анонсы событий и мероприятий на 28 января

Экокисти в Магнитогорске помогают в реабилитации детей с ДЦП

В Челябинской области досрочно завершили ремонт моста под Юрюзанью

В Магнитогорске живодеры выкинули с балкона собаку

Анонсы событий и мероприятий на 28 января

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 января.

В 11 часов состоится заседание Правления Совета муниципальных объединений Челябинской области (пр. Ленина, 75, Южно-Уральский аграрный университет, главный корпус).

В 11 часов состоится заседание Законодательного собрания Челябинской области в формате видеоконференции.

В 11 часов пресс-центр информационного агентства Интерфакс в Екатеринбурге проводит на платформе ZOOM онлайн пресс-конференцию, посвященную восстановлению системы вытрезвителей на Урале. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале Интерфакса.

В 12 часов «АиФ-Челябинск» проводит на платформе ZOOM онлайн-конференцию по декларационной кампании 2021 года.

В 14 часов в пресс-центре «Комсомольской правды» в Челябинске состоится встреча лидеров партии КПСС с представителями прессы (Челябинск, ул. Красная, 4, офис 608).

В 15 часов 30 минут губернатор Алексей Текслер и гендиректор ПАО «Мечел» Олег Коржов подпишут Соглашение о взаимодействии между правительством Челябинской области и ПАО «Мечел» в рамках выполнения мероприятий по снижению выбросов. (Цвиллинга, 27, резиденция губернатора Челябинской области).

Справка.

28 января – Международный день защиты персональных данных.

28 января – Международный день ЛЕГО.

28 января в народном календаре – Павлов день.

28 января 1906 года в Санкт-Петербурге открылись Женские политехнические курсы.