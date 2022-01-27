27.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 января
27.01.2022
Число накопительных счетов южноуральцев в ВТБ выросло почти на 40%
27.01.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркосбытчика
27.01.2022
Челябинские археологи высказали гипотезу о местонахождении крупнейшего на Урале памятника каменного века
27.01.2022
ВТБ запустил маркетплейс для оформления ОСАГО в мобильном банке
27.01.2022
Задержан челябинец, который пытался похитить деньги из банкомата
Анонсы событий и мероприятий на 28 января
26.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 января
24.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 января
23.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 января
21.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022
Изменились правила выдачи жилищных субсидий
26.01.2022