Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 января.

В 11 часов состоится пресс-конференция руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой в онлайн-формате «Итоги 2021 года».

В 12 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как защититься от нового штамма коронавируса».

В 12 часов студенческие отряды Челябинской области дадут старт областной добровольческой гражданско-патриотической акции «Уральский десант». Отряды сдадут рапорт о готовности к выезду и получат путевки. После официальной части состоится товарищеский турнир по хоккею в валенках (территория хоккейной коробки клуба «Политехник», около общежития ЮУрГУ №6).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 января – Международный день защиты персональных данных.

28 января – Международный день ЛЕГО.

28 января в народном календаре – Павлов день.

28 января 1906 года в Санкт-Петербурге открылись Женские политехнические курсы.