Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 марта.

С 9 до 20 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится Большой просмотр книжных новинок (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, читальный зал).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Челябинские зоозащитники создают Всероссийскую ассоциацию зооволонтеров».

В 11 и 13 часов состоится творческая встреча с детским поэтом, одним из авторов проекта «Смешарики», сценаристом сериалов «Смешарики» и «Фиксики» Игорем Шевчуком из Санкт-Петербурга (ул. Энгельса, 61, Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского).

В 12 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 16 часов 30 минут состоится подписание четырехстороннего соглашения о взаимодействии с учреждениями культуры Челябинской области. Документ планируют подпсать генеральный директор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев, директор ОГБУК «Челябинская государственная филармония» Алексей Пелымский, директор ОГБУК «Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки» Владимир Досаев и руководитель ОГБУК «Театр драмы имени Наума Орлова» Елена Петрова. В рамках мероприятия состоится премьера концерта государственного ансамбля танца «Урал» (Миасс, пр. Автозаводцев, 21, ДК Автомобилестроителей).

В 18 часов в Выставочном зале Публичной библиотеки состоится первое занятие в ораторском клубе «Отклик». Ведущий встреч – актер, тренер голоса и речи Алексей Урбанович (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

29 марта - День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России.

29 марта в народном календаре – Саввин, тележный день.