ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября

Общество
Сегодня, 18:39
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 сентября.

В 8 часов 30 минут журналистов познакомят с нюансами работы лабораторной службы Челябинской областной клинической больницы, которая уже полгода в круглосуточном режиме проводит ПЦР -исследования на наличие коронавируса (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 5).

В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Смогут ли челябинки выиграть международный конкурс «Мiss Office-2020»».

ДЛЯ СПРАВКИ

29 сентября - Всемирный день сердца.

29 сентября - День отоларинголога.

29 сентября - Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.

29 сентября в католическом календаре – День святого Михаила.

29 сентября в народном календаре – Ефимия, Птичья костка.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
25.09.20 23:24
Анонсы событий и мероприятий на 26-28 сентября
Общество
24.09.20 19:31
Анонсы событий и мероприятий на 25 сентября
Общество
23.09.20 17:59
Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября
Общество
22.09.20 20:32
Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября
Сегодня, 16:40
Власти Центрального района приглашают челябинцев к общественному обсуждению предстоящего благоустройства
Сегодня, 15:20
В Челябинской области 495 ветеранов и вдов участников войны получили помощь на капремонт жилья
Сегодня, 15:09
В полиции Копейска новый руководитель
Сегодня, 13:54
Архитекторы Челябинска решили поработать над обликом лыжной базы на Лесопарковой
Сегодня, 13:53
Отопительный сезон стартовал во всех районах Челябинской области
Сегодня, 13:27
В Челябинской области за выходные ковид подтвердился у 12 школьников
Сегодня, 13:15
Итоги годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)
Сегодня, 13:06
Еще одна школа в Челябинской области закрыта на карантин по ОРВИ
Сегодня, 12:23
Почти половина сотрудников мэрии Челябинска переведена на «удаленку»
Сегодня, 11:57
В Челябинской области за сутки число заболевших ковидом в семь раз больше числа выздоровевших
Общество
Сегодня, 16:59
В Челябинской области правительство и муниципалитеты решают, сколько чиновников отправить на «удалёнку»
Общество
Сегодня, 18:10
В Челябинске выбрали «Миссис Россия Южный Урал-2020»
Новости
Сегодня, 18:58
Происшествия
В Челябинске будут судить банду, укравшую коллектор
Сегодня, 18:54
Происшествия
Челябинцы вновь перевели мошенникам почти миллион рублей
Сегодня, 18:45
Происшествия
В Челябинске за завоз наркотиков в двигателе автомобиля посадили москвича
Сегодня, 17:00
Общество
В Чебаркульском районе «голубое топливо» приходит в деревни
Сегодня, 16:51
Спорт
Воспитанники спортшколы «Конас» отличились на соревнованиях в Севастополе
Материалы рубрики
Сегодня, 17:00
Общество
В Чебаркульском районе «голубое топливо» приходит в деревни
Сегодня, 15:20
Общество
В Челябинской области 495 ветеранов и вдов участников войны получили помощь на капремонт жилья
Сегодня, 15:09
Общество
В полиции Копейска новый руководитель
Сегодня, 09:44
Общество
Южноуральцев призывают присоединиться к тележке добра
Вчера, 15:22
Общество
За сутки умерло пять южноуральцев с ковидом в Сатке, Копейске и Челябинске
Теги
Анонсы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика