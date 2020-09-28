Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 сентября.
В 8 часов 30 минут журналистов познакомят с нюансами работы лабораторной службы Челябинской областной клинической больницы, которая уже полгода в круглосуточном режиме проводит ПЦР -исследования на наличие коронавируса (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 5).
В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Смогут ли челябинки выиграть международный конкурс «Мiss Office-2020»».
ДЛЯ СПРАВКИ
29 сентября - Всемирный день сердца.
29 сентября - День отоларинголога.
29 сентября - Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.
29 сентября в католическом календаре – День святого Михаила.
29 сентября в народном календаре – Ефимия, Птичья костка.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.