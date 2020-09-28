Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 сентября.

В 8 часов 30 минут журналистов познакомят с нюансами работы лабораторной службы Челябинской областной клинической больницы, которая уже полгода в круглосуточном режиме проводит ПЦР -исследования на наличие коронавируса (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 5).

В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Смогут ли челябинки выиграть международный конкурс «Мiss Office-2020»».

ДЛЯ СПРАВКИ

29 сентября - Всемирный день сердца.

29 сентября - День отоларинголога.

29 сентября - Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.

29 сентября в католическом календаре – День святого Михаила.

29 сентября в народном календаре – Ефимия, Птичья костка.