Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 3 августа (18+).

С 3 по 5 августа пройдет выставка и форум «СТРОЙДОРЭКПО 2022» на полигоне компании (аэропорт Калачево) «ДСТ-Урал». Организатором форума выступает Министерство промышленности и торговли РФ совместно с Российской ассоциацией производителей специализированной техники «Росспецмаш». Мероприятие состоится при поддержке Правительства Челябинской области. (18+)

С 3 по 5 августа состоится Ежегодный окружной форум «Многонациональная Россия» и соберет экспертов в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений со всего УрФО и Москвы.

В 10 часов официальное открытие форума состоится на площадке Челябинского государственного университета» (ул. Братьев Кашириных, д. 129) (18+)

С 10 до 11 часов Управление Росреестра по Челябинской области и региональная Кадастровая палата проведут горячую линию для граждан. Тема мероприятия - «Особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий в 2022 году». Телефон: 8 (351) 237-33-18. (18+)

В 10 часов стартует программа, подготовленная Центральной библиотечной системой Челябинска. Подробная афиша мероприятий. (16+)

В 11 часов начнутся мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. Полная программа мероприятий. (3+)

В 18 часов 30 минут на летней эстраде Исторического музея Южного Урал (ул. Труда, 100). (18+)

В 11 часов пройдет проверка контроля качества ремонта фасада Челябинской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 60). (18+)

В 11 часов состоится пресс-конференцию, посвященную состоянию строительной отрасли в Челябинской области. Мероприятие приурочено к грядущему Дню строителя, который в этом году выпадает на 14 августа. Пресс-центре «АиФ-Челябинск» (ул. Российская, 67, 9-й этаж). (18+)

В 15 часов в Литературном сквере ЧОУНБ (пр. Ленина, 60) состоится посадка цветов и кустарников. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Цветущий город». (18+)

В 15 часов пройдет тематический круглый стол пройдет в Общественной палате Челябинской области. Эксперты обсудят «Роль религиозных и общественных организаций в противодействии экстремизму и терроризму через духовно-нравственное воспитание». Ситуационный центр резиденции губернатора Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27а, 2 этаж). (18+)

В 18 часов 30 минут на выставке Вадима Шмыгина «От реальности к символу» начнется местер-класс «Акварельный скетчинг». Для новичков скетчи - это прекрасный вариант начать рисовать. Ведь такой эскиз в любом случае необходим для будущего полноценного рисунка или картины. Музей изобразительных искусств (пл. Революции, 1) (15+)

В историческом музее Южного Урала (ул. Труда, 100) два вечерних мероприятия:

в 19 часов начнется мастер-класс от студии исторических и шотландских танцев «Гаттака». (18+)

в 20 часов школа танцев S'танция проведёт танцевальный марафон (площадка «Открытый мир»). (18+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

2 августа - День арбуза

2 августа – в народном календаре Онуфрий Молчаливый

Именины 2 августа отмечают Семен, Анна, Евгений, Георгий, Петр, Иван, Федор