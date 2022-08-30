Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 августа.

В 10 часов на базе спасателей МКУ «ЧГСС» пройдет торжественное мероприятие, посвященное окончанию в городе Челябинске купального сезона 2022 года (проезд Шершневский бор, 2, база спасателей МКУ «ЧГСС»).

Программа:

В 10 часов стартует командное состязание кубок Поисково-спасательной службы на водных объектах, где спасатели продемонстрируют свои навыки и умения, которые помогли им в работе.

В 14 часов начнется церемония награждения отличившихся матросов-спасателей, где также подведут итоги соревнований и определят Лучшего спасателя летнего сезона 2022 года.

В 11 часов состоится прогулка вокруг старейшей школы искусств Ленинского района Челябинска – ДШИ №4, где в 2022 году был проведен капитальный ремонт (ул. Коммунаров, 10А).

В 11 часов в Южно-Уральском государственном университете пройдут праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года.

Программа:

В 12 часов - вручение студенческих билетов первокурсникам.

В 16 часов 12 минут - открытие научных лабораторий, центров и комплексов.

С 13 часов 30 минут до 15 часов 35 минут - работа интерактивных площадок (площадь ГУК).

В 15 часов 35 минут - перформанс Студии театра «Манекен» (площадь ГУК).

С 16 часов до 17 часов 15 минут - праздничная концертная программа (поздравление и.о. ректора, гостей праздника, выступление лучших коллективов университета) (площадь ГУК).

В 17 часов 15 минут – дискотека (площадь ГУК).

С 18 до 19 часов - гитарник от «МузКома» (Сквер студенческих отрядов).

В 11 часов состоится открытие площадки, на которой любители граффити могут создавать свои рисунки. Опытные граффитисты проведут мастер-класс для юных художников (конечная остановка трамваев «Завод им. Колющенко», у подпорной стенки путепровода).

В 14 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Новый сезон LongFashionWeekend».

В 14 часов Челябинск примет федеральный марафон российского общества «Знание» (в челябинском городском саду им. А. С. Пушкина).

Программа.

В 14 часов начнется трансляция марафона с площадки из Нижнего Новгорода «Знание. Наследие России», которую откроет первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.

В 15 часов – трансляция с московской площадки «Знание.Сила», которую откроет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В 18 часов начнется эфир из Санкт-Петербурга с площадки «Знание. Сделано в России». В 20 часов 45 минут запланировано выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В 16 часов состоится танцевальная программа для старшего поколения в городском саду им. А. С. Пушкина (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А, сцена).

В 19 часов в Музее андеграунда состоится лекция Алексея Шахова о фестивале уличного искусства «Карт-Бланш» (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 4).

Афиша событий, проходящих в библиотеках Централизованной библиотечной системы города Челябинска, в том числе праздничные акции и события ко Дню знаний.

ДЛЯ СПРАВКИ

31 августа - День ветеринарного работника России.

31 августа - День блога.

31 августа в народном календаре – Фрол и Лавр. Лошадиный праздник.

31 августа 1914 года - Санкт-Петербург переименован в Петроград.

31 августа 1920 года отмечается День Рождения первого русского танка.