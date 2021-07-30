Анонсы событий и мероприятий на 31 июля – первое августа

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий мероприятий на 31 июля – первое августа.
31 июля
С 8 часов 30 минут до 16 часов состоится второй день областной ежегодной сельскохозяйственной выставки «День поля - 2021» (поселок Тимирязевский Чебаркульский район, Челябинская область).
В 9 часов – торжественное открытие конкурса «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном производстве в 2021 году».
В 9 часов – торжественное открытие слета сельской молодежи.
В 10 часов 30 минут – тренинг-сессия «Возможности самореализации на селе».
В 13 часов – «Трактор-шоу».
В 13 часов 30 минут – пленарное заседание.
В 14 часов – концертно-развлекательная программа Слета сельской молодежи.
В 14 часов 30 минут – торжественное вручение грамот победителям Областного конкурса и завершение Слета.
В 10 часов в Магнитогорске в парке у Вечного огня вновь состоится забег в рамках Международного спортивно-благотворительного проекта «Километры добра». Акция направлена на помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.
В 11 часов в Саду камней Челябинска состоится зарядка с ОТВ в стиле йоги. С жителями города утренней разминкой займется Татьяна Минина - серебряный призёр Олимпийских Игр в Токио по тхэквондо, воспитанница СШОР «Коре» по тхэквондо (ул. Труда).
В 11 часов в парке «Сад Победы» состоится зарядка со звездой. Зарядку проведет Альберт Раисович Хасанов - Президент ЧРОО Глобальная федерация тхэквондо Челябинской области, тренер по кикбоксингу СШОР «КОНАС». Показательное выступление проведут спортсмены Федерации тхэквондо ГТФ Челябинской области и СШОР «Конас» (ул. Героев Танкограда, 79).
В 13 часов в Доме архитектора состоится лекторий о квартальных застройках. Архитектор-градостроитель Василий Большаков выступит с лекцией «Квартальная застройка: цель или инструмент». Директор «AXIO» Кирилл Кугаевский прочете лекцию «Квартальная застройка как система городских пространств» (Челябинск, пр. Ленина, 41А).
В 13 часов состоится открытие выставки и награждение победителей фотоконкурса «Мы – Челябинцы» (ул. Героев Танкограда, 79, Сад Победы, центральная сцена).
1 августа, воскресенье
В 12 часов начнется отборочный этап турнира по компьютерному спорту «За Танкоград». Кибертурнир «Ростелекома» пройдет в онлайн-формате. Соревнования будет комментировать популярный танковый блогер Дмитрий (El Comentante). Просмотр турниров в режиме реального времени будет доступен на его канале в YouTube.
ДЛЯ СПРАВКИ
31 июля - Всемирный день рейнджера.
31 июля в православном календаре - День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.
31 июля в народном календаре – Омельянов день.
31 июля 1026 года в Вышгороде освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба.
31 июля 1605 года в Москве венчан на царство «Димитрий Иванович», более известный как Лжедмитрий I.
31 июля 1954 года руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле.
1 августа 2021 года – День железнодорожника.
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.
1 августа – День Тыла Вооруженных Сил России.
1 августа – День образования Службы специальной связи России.
1 августа – Всероссийский день инкассатора.
1 августа - Всемирный день борьбы с раком легкого.
1 августа - Международный флешмоб женственности.
1 августа 2021 года в православном календаре - День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.
1 августа 2021 года в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского.
С 1 по 7 августа проходит Всемирная неделя грудного вскармливания.
1 августа в народном календаре – Макринин день, Мокрины.
1 августа 1040 года Макбет убил своего двоюродного брата короля Шотландии Дункана в битве при Элгине и стал новым королем. Вильям Шекспир использовал этот сюжет в своей пьесе «Макбет».
1 августа 1774 года английский ученый Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород.
1 августа 1903 года Серафим Саровский причислен к лику святых.
1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну.
1 августа 1939 в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ.
1 августа 1964 года впервые прозвучали позывные радиостанции «Маяк» («Подмосковные вечера»).
1 августа 1994 года сформирован отряд спецназначения ВВ МВД «Русь».