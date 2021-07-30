Анонсы событий и мероприятий на 31 июля – первое августа

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий мероприятий на 31 июля – первое августа.

31 июля

С 8 часов 30 минут до 16 часов состоится второй день областной ежегодной сельскохозяйственной выставки «День поля - 2021» (поселок Тимирязевский Чебаркульский район, Челябинская область).

В 9 часов – торжественное открытие конкурса «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном производстве в 2021 году».

В 9 часов – торжественное открытие слета сельской молодежи.

В 10 часов 30 минут – тренинг-сессия «Возможности самореализации на селе».

В 13 часов – «Трактор-шоу».

В 13 часов 30 минут – пленарное заседание.

В 14 часов – концертно-развлекательная программа Слета сельской молодежи.

В 14 часов 30 минут – торжественное вручение грамот победителям Областного конкурса и завершение Слета.

В 10 часов в Магнитогорске в парке у Вечного огня вновь состоится забег в рамках Международного спортивно-благотворительного проекта «Километры добра». Акция направлена на помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

В 11 часов в Саду камней Челябинска состоится зарядка с ОТВ в стиле йоги. С жителями города утренней разминкой займется Татьяна Минина - серебряный призёр Олимпийских Игр в Токио по тхэквондо, воспитанница СШОР «Коре» по тхэквондо (ул. Труда).

В 11 часов в парке «Сад Победы» состоится зарядка со звездой. Зарядку проведет Альберт Раисович Хасанов - Президент ЧРОО Глобальная федерация тхэквондо Челябинской области, тренер по кикбоксингу СШОР «КОНАС». Показательное выступление проведут спортсмены Федерации тхэквондо ГТФ Челябинской области и СШОР «Конас» (ул. Героев Танкограда, 79).

В 13 часов в Доме архитектора состоится лекторий о квартальных застройках. Архитектор-градостроитель Василий Большаков выступит с лекцией «Квартальная застройка: цель или инструмент». Директор «AXIO» Кирилл Кугаевский прочете лекцию «Квартальная застройка как система городских пространств» (Челябинск, пр. Ленина, 41А).

В 13 часов состоится открытие выставки и награждение победителей фотоконкурса «Мы – Челябинцы» (ул. Героев Танкограда, 79, Сад Победы, центральная сцена).

1 августа, воскресенье

В 12 часов начнется отборочный этап турнира по компьютерному спорту «За Танкоград». Кибертурнир «Ростелекома» пройдет в онлайн-формате. Соревнования будет комментировать популярный танковый блогер Дмитрий (El Comentante). Просмотр турниров в режиме реального времени будет доступен на его канале в YouTube.

ДЛЯ СПРАВКИ

31 июля - Всемирный день рейнджера.

31 июля в православном календаре - День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.

31 июля в народном календаре – Омельянов день.

31 июля 1026 года в Вышгороде освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба.

31 июля 1605 года в Москве венчан на царство «Димитрий Иванович», более известный как Лжедмитрий I.

31 июля 1954 года руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле.

1 августа 2021 года – День железнодорожника.

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.

1 августа – День Тыла Вооруженных Сил России.

1 августа – День образования Службы специальной связи России.

1 августа – Всероссийский день инкассатора.

1 августа - Всемирный день борьбы с раком легкого.

1 августа - Международный флешмоб женственности.

1 августа 2021 года в православном календаре - День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.

1 августа 2021 года в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

С 1 по 7 августа проходит Всемирная неделя грудного вскармливания.

1 августа в народном календаре – Макринин день, Мокрины.

1 августа 1040 года Макбет убил своего двоюродного брата короля Шотландии Дункана в битве при Элгине и стал новым королем. Вильям Шекспир использовал этот сюжет в своей пьесе «Макбет».

1 августа 1774 года английский ученый Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород.

1 августа 1903 года Серафим Саровский причислен к лику святых.

1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну.

1 августа 1939 в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ.

1 августа 1964 года впервые прозвучали позывные радиостанции «Маяк» («Подмосковные вечера»).

1 августа 1994 года сформирован отряд спецназначения ВВ МВД «Русь».