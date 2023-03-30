Анонсы событий и мероприятий на 31 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 марта.

Состоится выезд губернатора Челябинской области Алексея Текслера по проблемным дорогам в Челябинске.

С 10 до 12 часов состоится «День открытых дверей» Всероссийского экокультурного проекта #НЕМУЗЕЙМУСОРА. В мероприятии примет участие сенатор Олег Цепкин (Челябинск, Комсомольский проспект, 61, #НЕМУЗЕЙМУСОРА).

В программе:

- экскурсия для обучающихся начального звена одной из челябинских школ,

- мастер-классы по изготовлению вещей из вторсырья,

- презентация проекта «Экокультурный кластер в Челябинске».

В 11 часов дошкольники в преддверии Международного дня птиц посетят Челябинский зоопарк. Ребята изучили краснокнижных птиц, обитающих в регионе, сделали подборку самых интересных фактов о некоторых из них и нарисовали портреты пернатых. Детсадовцы поделятся полученными знаниями, а сотрудники зоопарка продемонстрируют им сов, пеликанов, беркутов и других краснокнижных птиц (Челябинск, ул. Труда, 191).

В 13 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» в Челябинске» (Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 13, Образовательный центр № 5, второй этаж, форум-зона).

В 16 часов 30 минут в музее изобразительных искусств на выставке «Три эпохи Марка Шагала» состоится мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Смешанная техника». Участники воспользуются преимуществами различных художественных материалов одновременно (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 18 часов в театре «Манекен» состоится премьерный показ театральной симфонии в двух частях «Дни Савелия» (16+) (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа).

31 марта в народном календаре Кирилл - Дери полоз.

31 марта 1889 года – в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.

31 марта 1901 года - рождение первого автомобиля марки «Мерседес». Машина была создана на базе модели 1899 года конструктором Даймлером для генерального консула Австро-Венгерской империи в Ницце Эмиля Йеллинека, который назвал новую модель именем своей дочери.

31 марта 1966 года - в СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны.