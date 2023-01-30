Анонсы событий и мероприятий на 31 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 января.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы и планам Челябинской таможни. Спикеры: новый руководитель Челябинской таможни Михаил Пономарев, его первый зам Эдуард Туранов и заместитель Станислав Васёв (Челябинск, ул. Васенко, 63, четвертый этаж, пресс-центр «Гранада Пресс»).

В 13 часов в Камерном театре состоится репетиция нового спектакля в стиле рэп «Достоевский. Игра в..» и пресс-подход с режиссером и артистами (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

С 13 до 15 часов в Челябинске в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина все желающие смогут получить бесплатную консультацию практикующего юриста (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 6, информационный центр социальной и правовой поддержки библиотеки).

В 13 часов 30 минут состоится заседание Координационного Совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области. Глава региона обозначит приоритетные направления работы Совета в текущем 2023 году (Челябинск, ул. Энгельса, 107, «Информационный центр по атомной энергии г. Челябинска»).

В 15 часов в большом зале Центральной городской библиотеки Златоуста сотрудник национального парка «Таганай» Марина Середа представит «Байки Киалимской бабушки» (Златоуст, улица Космонавтов, д. 1).

В выставочном зале Челябинского центра искусств открывается выставка работ художника Ильгама Магафурова «ДОМА». В экспозиции выставки будут представлены работы, выполненные в жанрах пейзаж и натюрморт, сюрреалистические композиции. Выставка продолжит свою работу до 19 февраля (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

31 января - Международный день ювелира.

31 января - День рождения русской водки.

31 января в православном календаре - День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

31 января в православном календаре - День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.

31 января в народном календаре – Афанасьев день, Афанасий-Ломонос.

31 января 1714 года - создан «Государев Кабинет» - Кунсткамера.