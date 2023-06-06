Анонсы событий и мероприятий на 7 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 7 июня.

В преддверии Дня социального работника, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит дипломы лучшим работникам системы социальной защиты населения Челябинской области - лауреатам премии губернатора Челябинской области.

На озере Тургояк (Миасс, Челябинская область) проходит всероссийская детская парусная регата – «Кубок путешественника Федора Конюхова» с 5 по 10 июня.

В 9 часов 30 минут медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет очно-заочную пресс-конференцию, посвященную детской безопасности в летний период. (ул. Васенко, 63 , 4-й этаж, пресс-центр «Гранада Пресс»).

В 10 часов 30 минут представители Народного фронта Челябинской области проедут выездной мониторинг на месте экологического преступления. Был обнаружен несанкционированный мусорный полигон, площадью 10 тысяч кв.м., вдоль федеральной трассы М5 Урал. После обращения в надзорные ведомства, нарушитель решил ликвидировать свалку и закопать мусор в землю. А это: старая мебель, цемент, горелое дерево, стекла от машин, автомобильные покрышки, пластик, шифер, органические отходы.

В 12 часов на базе Южно-Уральского государственного университета пройдет научно-практический семинар на тему «Квантовые технологии». Ведущий организатор и ученый семинара – Сергей Кулик, доктор физико-математических наук, профессор, научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ имени М. В. Ломоносова. Научная часть семинара будет посвящена фундаментальным результатам, которые лежат в основе сквозной технологии «Квантовые технологии» (корпус СИГМА, пр. Ленина, 78в).

В 13 часов на территории исторического парка «Россия – моя история» состоится презентация детского короткометражного фильма «Каникулы на Южном Урале» производства детского волонтёрского движения «Мировые песни (мир авторской песни)» и брифинг по поводу проведения 47 Всероссийского Ильменского фестиваля.По завершении презентации и брифинга состоится кофе-брейк, во время которого участники смогут продолжить обсуждение интересующих их вопросов.(Челябинск, ул. Труда, 183, вход со стороны Ледовой арены «Уральская молния»).

В 13 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную Дню социального работника, который отмечают в России 8 июня. Спикеры пресс-конференции расскажут о системе социальной защиты в Челябинске и лучших практиках социальной работы.

В 14 часов в ЧелГу начнется "Арт-фестиваль восточной культуры". Вы познакомитесь с культурой Китая, Японии, Кореи, Арабского региона, Ирана и Турции. Вас ждут: танцевальные, инструментальные и вокальные творческие номера, мини-лекция в формате диалога "Философия на пальцах", интеллектуальная игра "Восток ближе, чем ты думаешь", просмотр кинофильма, креативная фотозона, мастер-классы. Школьникам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Обязательна регистрация участников:тут (11 корпус ЧелГУ, Ворошилова, 4а).

С 15 до 17 часов Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет День открытых дверей, приуроченный к празднованию Дня российского предпринимателя. На мероприятии вас ознакомят с преимуществами членства в палате, ее деятельностью, работой профильных комитетов ЮУТПП. По окончании мероприятия состоится фуршет, знакомство и общение в неформальной обстановке (Челябинск, Отель « Radisson Blu », ул. Труда 179, зал Galaxy III).

В 16 часов начнется вебинар от организаторов конкурса на арт-объект Первостроителям Челябинска На вебинаре команда ответит на все вопросы участников и кратко введет в курс дела. Посетить вебинар можно онлайн или офлайн (Челябинск, ул. Гагарина, 51, 3 этаж, конференц-зал компании «Южуралстройсервис»).

В 16 часов ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО» проводит родительское собрание по теме «Готов ли Ваш ребенок стать первоклассником». Формат мероприятия – онлайн, на платформе социальной сети ВКонтакте - ссылка для подключения.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День Пушкина в России.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 июня - День кувыркальщиков.

7 июня - Всемирный день заботы.

7 июня - День незнакомой кофейни.

7 июня - Всемирный день бега.

7 июня - День июньского жука.

7 июня - Всемирный день безопасности пищевых продуктов .

7 июня - День пробной технологии.

7 июня - День принятия Конституции Республики Алтай.

7 июня - День московского ресторатора.

7 июня - Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.