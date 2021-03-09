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09.03.2021
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021
В Челябинской области потребительские цены за февраль выросли на 5,7%
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Анонсы
Общество
09.03.2021 09:59
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое марта.

В 13 часов Гранада-пресс проведет онлайн пресс-конференцию «Экспорт: реалии и возможности. Выход в мир». Принимает участие вице-губернатор Егор Ковальчук.

В 18 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит концерт музыкального коллектива «Хор Турецкого», который пройдет во Дворце спорта «Юность» и приурочен к Международному женскому дню. Мероприятие состоится для сотрудниц здравоохранения, образования и социальной сферы (Свердловский проспект, 51 (ДС «Юность»).

ДЛЯ СПРАВКИ

9 марта - Всемирный день ди-джея.

9 марта в народном календаре – Иванов день.

9 марта 1714 года Петр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми.

Автор: Любовь Юрина
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Отправить новость
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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09.03.2021 10:56
В Миассе сошли с путей два вагона Учалинского ГОКа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:25
Непогода продолжает хозяйничать в южных районах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:05
Виталий Паутов поздравил с 8 Марта коллективы детских садов, школ и ДК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:59
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:47
В Челябинской области потребительские цены за февраль выросли на 5,7%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:39
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09.03.2021 00:41
В Челябинске сняли видеоролик в поддержку подвергавшихся психологическому насилию женщин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 23:58
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 19:37
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 19:16
Во вторник в Челябинской области снег и метели
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 18:56
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07.03.2021 22:27
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07.03.2021 22:03
Южный Урал встретит первый весенний праздник с морозом, метелями и порывистым ветром
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 21:44
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Нязепетровске снят режим ЧС, введенный из-за порыва на теплотрассе
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07.03.2021 13:41
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07.03.2021 13:24
Два человека погибли в Башкортостане в ДТП с участием КамАЗов и автобуса, ехавшего из Златоуста
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В понедельник начинается масленичная неделя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.03.2021 11:44
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 11:35
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07.03.2021 10:47
Андрей Барышев поздравил женщин с 8 Марта и вручил Благодарности Госдумы самым активным общественницам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.03.2021 20:24
Южноуральцев предупреждают о слабой магнитной буре
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.03.2021 19:51
В воскресенье в южных и восточных районах Челябинской области ожидаются снегопады и усиление ветра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 17:36
Икону святого великомученика Георгия, побывавшую на перевале Дятлова, вручили командующему ЦВО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 17:06
Ленинский район Челябинска остался без воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 17:01
В Челябинске мужчину приковали наручниками возле дверей ЗАГСа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:19
В Магнитогорске школьница погибла, выпав с балкона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:16
Под Кусой грузовик столкнулся с маневровым составом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.03.2021 16:11
В Троицке у мусорных баков нашли завернутое в ковер тело мужчины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.03.2021 16:09
Депутат ЗСО Челябинской области два месяца проведет в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 11:30
За время пандемии с ковидом справились почти 46 тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 11:06
В Челябинске не прекращается работа по уборке снега и наледи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 21:43
В Магнитогорске стрельба по подросткам в трамвае вылилась в уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Кизиле в условиях метели в ДТП погиб мужчина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 20:54
Метель и снегопад добрались еще до одного муниципалитета Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 18:48
Южноуральцам настоятельно рекомендуют не ездить по дорогам в трех районах области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 17:45
Южноуральцев просят не ехать на юг без крайней необходимости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 17:26
Более пяти тысяч южноуральцев записались на прививку от ковида через Госуслуги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 17:03
Челябинская область лидирует по экспорту сельхозпродукции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:51
Анонсы событий и мероприятий на 6-8 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:13
В выходные в Челябинской области сырая и ветреная погода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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05.03.2021 16:06
Специалисты ГРЦ Макеева награждены высокими ведомственными наградами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:05
Несовершеннолетних детей погибшего отца-одиночки в Златоусте усыновит старшая сестра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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05.03.2021 15:36
В Челябинске членов ОПГ приговорили к 73 годам за сбыт наркотиков
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05.03.2021 15:28
У православных Вселенская родительская суббота
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На 8 Марта виновницы торжества получат в подарок умные часы, а не смартфоны
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В Челябинской области прокуратура лишила полномочий двоих депутатов
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В Златоусте в цехе при взрыве газового оборудования погиб многодетный отец
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05.03.2021 10:54
В Челябинской области продолжают помогать семьям с детьми с инвалидностью
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:27
Южноуральских заключенных начали прививать от коронавируса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:16
ММК представил импортозамещающую систему «АТАЧ»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:05
Рейтинг самых влиятельных женщин Челябинской области снова возглавила Ирина Гехт
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 09:31
Власти Челябинской области усилят поддержку оперного театра
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 19:37
Прокуратура: директор аэропорта Челябинска заставил подчиненного инсценировать ДТП
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 18:17
Директора аэропорта Челябинска отправили под домашний арест
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 17:47
В Нязепетровске больше недели без тепла остаются жители 17 домов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 17:27
Эксгибиционист из Миасса дал признательные показания
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 17:07
Общество слепых попросило дорожников Челябинска облегчить им жизнь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:54
В пятницу в Челябинской области снег и порывистый ветер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:47
МВД России: уголовное дело в отношении застройщика Сребрянского и его родственника составило порядка 300 томов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:45
В Увельском районе пьяная женщина отказалась выходить из горящего дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:44
Челябинцев зовут на службу по контракту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:41
Анонсы событий и мероприятий на пятое марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:36
Суд оставил без изменения приговор руководителю цирковой студии Южноуральска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:34
Прощание с профессором ЧелГУ Александром Дудоровым пройдёт шестого марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:05
ВТБ нарастил выдачи кредитов наличными в Челябинской области на две трети
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 15:59
Безруков: Информация об аварии на ТЭЦ-2 передана в Росприроднадзор
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 15:58
В Челябинске под суд пойдет родственник скандального застройщика Сребрянского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 15:24
Штормовое предупреждение для южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 14:56
Разлившиеся под Челябинском фекалии попали на берег озера Курлады
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 14:37
Трое педагогов из Магнитогорска получили по полмиллиона рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 14:25
В Челябинске задержан не брезгливый серийный вор
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 14:24
В отношении депутата ЗСО возбуждено уголовное дело
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 13:59
В Горнозаводской зоне Челябинской области установились неблагоприятные погодные условия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 13:41
Жители Челябинска могут бесплатно защитить своих питомцев от бешенства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 13:39
Магнитогорец, вышвырнувший собаку из окна высотки, пойдёт под суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 13:09
В Челябинске задержан депутат ЗСО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 12:06
В Челябинской области за время пандемии умерло более двух тысяч пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 12:04
В Челябинске провалился проспект Ленина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 11:44
В Златоусте брат и сестра, являющиеся сиротами, выиграли суд по делу о получении жилья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 11:24
В Челябинске в Народной фотостудии к 8 марта открывается «Галерея изысканностей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 11:20
В Челябинске кондуктор снова выгнала из трамвая школьника, у которого не хватило денег на проезд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:58
«Притяжение» усилило лидерские позиции ММК в сфере территориального развития
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:37
Южноуральцы могут приобрести открытку с видами Таганая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:25
В Челябинске из-за снегосвалки легковушка протаранила пассажирский автобус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:18
В шести муниципалитетах Челябинской области сохраняется режим ЧС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:00
Ушёл из жизни астрофизик, профессор ЧелГУ Александр Дудоров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 09:41
В Челябинской области привито от ковида более 85 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 09:37
В суд ушло дело южноуральцев, которые оборудовали нарколабораторию в бане
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 09:21
Руководство полиции по Каслинскому району отстранено от работы по подозрению в коррупции
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 09:00
Россельхозбанк увеличивает доходность по вкладам в Челябинской и Курганской областях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 20:27
Со 2 марта ежемесячная выплата из маткапитала снова продлевается по заявлению
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 20:19
В ДТП со скорой под Магнитогорском один пациент погиб и четверо человек пострадали
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 17:44
В Челябинске установят знаки, предупреждающие о принудительной эвакуации транспорта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 17:09
«Уральский булат»: экспедиция на перевал Дятлова стала для ее участников откровением
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 17:09
Приобщиться к прекрасному: выпил – и в органный зал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 17:07
В Челябинске из-за снежных холмов водители не видят пешеходов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 16:55
В Челябинской области будут продвигать лучшие товары
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 16:55
В Челябинской области аграрии имеют возможность улучшить жилищные условия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 16:42
Треть миллиона потерял житель Троицка, решив заработать игрой на брокерском рынке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 16:09
В четверг в Челябинской области местами пройдет небольшой снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:50
Анонсы событий и мероприятий на четвертое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:49
Челябинец, сжегший мать, два года получал ее пенсию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:34
Солист челябинской оперы получил грант губернатора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:22
Дирижер Игорь Ежов: У слушателей к концу выступления даже лица другими становятся
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:11
В Магнитогорске разыграли хоккейный Кубок с доброй историей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:02
В Челябинске задержали грабителя «по горячим следам»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 14:35
Брат Норда
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 14:31
ВТБ в Челябинской области с начала года увеличил продажи автокредитов более чем на 40%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 14:31
Текслер оценил возможности и перспективы «Малой Сосновки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 14:11
В частном доме в Агаповском районе взорвались газовые баллоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:58
ФСБ задержала директора аэропорта Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:31
Плата за доверчивость: мошенники изобретают всё новые уловки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:10
Туристка из Нижневартовска получила травму на Таганае
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:08
На дороги выведена вся техника, чтобы выполнить поручение Котовой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:07
В Златоусте покончил с собой директор школы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 12:49
Гендиректор челябинского завода пойдёт под суд за мошенничество
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 12:18
Вступило в силу решение о взыскании с ЧМК 47 миллионов за сброс сточных вод в Миасс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 12:11
Дневники Вандышева расскажут, как менялся Челябинск сто лет назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 11:50
СК начал проверку по факту смертельной травмы монтера путей в Златоусте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 11:48
Челиндбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 11:42
ОМОН Златоуста обеспечивает безопасность на Всероссийских соревнованиях по водному поло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 11:28
В Челябинской области за сутки число победивших ковид превысило число новых заболевших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 11:19
В Челябинской области вынесен первый приговор за отказ удалять из соцсетей порочащую информацию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 11:11
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий и возможном закрытии дорог
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 10:34
На сцене челябинского «Манекена» за право смешить людей друг с другом сразятся три клоуна
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 10:33
Из мигрантов – в водители маршруток: жительница Челябинска поставила нелегалов на поток
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 10:29
В Миассе автогрейдер протаранил троллейбус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 10:28
Юноши из школы единоборств РМК поборются за участие в первенстве УрФО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 10:12
Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты в театр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 10:00
Челябинцы могут без комиссии оплатить электроэнергию, отопление и ГВС в Сбербанке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 09:35
Челябинцев предупредили об отключении светофоров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 21:34
На территории трех городов Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 20:26
В среду в Челябинской области местами мокрый снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 20:15
Анонсы событий и мероприятий на третье марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 17:19
Передовые технологии «Интерсвязи» оценили на всероссийском форуме в Санкт-Петербурге
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 17:18
Еще один южноуралец «нарвался» на пожизненный срок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 17:17
В Челябинск на фестиваль «Огни Урала» съедутся мастера со всей России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 17:08
Безработная челябинка расплатилась с таксистом сувенирной купюрой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 17:00
Челябинские медики и на спортивной лыжне оказались на высоте
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 16:49
Рожденные бездомными Радины дети будут жить в тепле домашнего очага
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 16:39
«Такого экстрима у меня не было»: Челябинский министр культуры вернулся с перевала Дятлова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 15:53
Собака плакала: в Златоусте кинолог спас замерзающего на улице пса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 15:21
Средняя зарплата в Челябинской области приблизилась к 50-ти тысячам рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 15:20
С любовью о Челябинске – выставка «Мой город» в галерее «Гармония»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 15:06
Семья из Челябинска попала в ТВ-шоу по перевоспитанию детей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 15:04
К дверям челябинской клиники подкинули переломанного кота в мешке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:58
В Челябинской области этой зимой были рождены Король, Королева, Принцесса и Князь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:53
В Челябинске вор стал жертвой вора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:38
В Челябинске восстанавливают поврежденную в непогоду иллюминацию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:36
Челябинские водолазы прошли проверку на прочность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:23
О способах контроля за самозанятыми узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:23
Спортсмен из Челябинска стал чемпионом России по мужскому самбо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:16
На Уфимском тракте погиб дорожник, который чистил пескоразбрасыватель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:07
Челябинское УФАС признало рекламу Sunlight о закрытии магазинов недостоверной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 13:37
Из-за ухудшения погоды на трассах снова ограничат движение транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 13:06
Подросток едва не лишился жизни после нападения на него мужчины под Магнитогорском
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 12:50
Челябинцы просят восстановить памятную доску Богдану Хмельницкому
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 12:32
В Магнитогорске школьники готовятся к любимой игре-викторине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 12:28
ММК стал еще больше вкладываться в благотворительность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 12:21
В Челябинске решение о вывозе снежных куч из дворов должны принимать жильцы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 12:07
Снизилось число южноуральцев, заразившихся коронавирусом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 11:20
Суд не принял у защитников Олега Извекова жалобу по поводу его ареста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 11:19
В Челябинской области нашли тело школьницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 11:07
Коллекторы атаковали южноуральца, погасившего долг по ипотеке