В Челябинске сняли видеоролик в поддержку подвергавшихся психологическому насилию женщин

В Челябинской области потребительские цены за февраль выросли на 5,7%

Анонсы событий и мероприятий на девятое марта

В Миассе сошли с путей два вагона Учалинского ГОКа

В Челябинске на Студенческом карьере произошел массовый замор рыбы

Южный Урал встретит первый весенний праздник с морозом, метелями и порывистым ветром

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки

Виталий Паутов поздравил с 8 Марта коллективы детских садов, школ и ДК

Анонсы событий и мероприятий на девятое марта

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое марта.

В 13 часов Гранада-пресс проведет онлайн пресс-конференцию «Экспорт: реалии и возможности. Выход в мир». Принимает участие вице-губернатор Егор Ковальчук.

В 18 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит концерт музыкального коллектива «Хор Турецкого», который пройдет во Дворце спорта «Юность» и приурочен к Международному женскому дню. Мероприятие состоится для сотрудниц здравоохранения, образования и социальной сферы (Свердловский проспект, 51 (ДС «Юность»).

ДЛЯ СПРАВКИ

9 марта - Всемирный день ди-джея.

9 марта в народном календаре – Иванов день.

9 марта 1714 года Петр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми.