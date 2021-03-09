Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое марта.
В 13 часов Гранада-пресс проведет онлайн пресс-конференцию «Экспорт: реалии и возможности. Выход в мир». Принимает участие вице-губернатор Егор Ковальчук.
В 18 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит концерт музыкального коллектива «Хор Турецкого», который пройдет во Дворце спорта «Юность» и приурочен к Международному женскому дню. Мероприятие состоится для сотрудниц здравоохранения, образования и социальной сферы (Свердловский проспект, 51 (ДС «Юность»).
ДЛЯ СПРАВКИ
9 марта - Всемирный день ди-джея.
9 марта в народном календаре – Иванов день.
9 марта 1714 года Петр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми.