Анонсы событий и мероприятий на первое апреля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое апреля.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как пройдет фестиваль «Весна студенческая» в 2021 году».

В 12 часов состоится пресс-конференция по весеннему призыву в армию (Российская, 67, девятый этаж, АиФ-Челябинск).

В 13 часов состоится церемония открытия первого в России «Центра Контроля Миопии» (Челябинск, проспект Ленина, д. 40, «АртОптика»).

В 13 часов в Челябинском зоопарке состоится футбольная тренировка страуса Моисея и его куриной группы поддержки (Челябинск, ул. Труда, 191).

ДЛЯ СПРАВКИ

1 апреля - Международный день птиц.

1 апреля - День Смеха.

1 апреля 2021 года - Великий четверг у западных христиан.

1 апреля древние славяне справляли День пробуждения домового.

1 апреля по народному календарю Дарья Грязная.