Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, первое сентября.

В 9 часов в стенах Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» состоится открытие образовательно-производственного центра металлургической отрасли (улица Машиностроителей, 31).

В 9 часов СМИ Челябинска соберутся в областной больнице, где врачи федерального центра нейрохирургии минздрава РФ впервые на Южном Урале проведут уникальную операцию с интраоперационным пробуждением: в процессе операции пациента, которому удаляют опухоль головного мозга, будут выводить из наркоза, чтобы общаться с ним, контролируя жизненно важные центры головного мозга, отвечающие за речь, память, движение (улица Воровского,70, третий корпус).

В 10 часов на базе Миасского машиностроительного колледжа в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» состоится открытие образовательно-производственного центра отрасли «Машиностроение» (улица Гвардейская, 1-А).

В 10 часов на базе Южно-Уральского государственного технического колледжа в Челябинске рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» состоится открытие образовательно-производственного центра строительной отрасли (улица Горького, 15).

В 11 часов линейку первоклассников в школе №68 Челябинска посетит ветеран СВО Сергей Бормотов - делегат первого Всероссийского Форума ветеранов СВО от Челябинской области и руководитель создаваемой в настоящее время Ассоциации ветеранов специальной военной операции (улица Агалакова, 19).

С 11 до 14 часов одновременно в пяти локациях Магнитогорска будут отмечать День знаний. Праздник предусматривает веселые анимационные программы, мастер-классы и спортивные игры. Ярко отметить начало нового учебного года магнитогорцев приглашают в парке у Вечного огня, в большом сквере «Металлургов», сквере Победы, сквере имени Бориса Ручьева и в Экологическом парке.

В 11 часов 30 минут в Тугайкуле Копейского городского округа в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» на базе школы №16 откроется «Кванториум». В церемонии открытия примет участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт (улица Красная Горнячка, 4).

В 13 часов Экопарк Челябинска приглашает отпраздновать День знаний. Игровая программа «В стране невыученных уроков» поможет школьникам настроиться на обучение (территория парка качелей).

В 13 часов в Челябинске в рамках федеральной программы «Профессионалитет» открывается областной Центр опережающей профессиональной подготовки. В торжественной церемонии открытия примет участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт (улица Степана Разина, 8, образовательный комплекс «Смена»).

В 15 часов в рамках проекта Общественной палаты Челябинской области «Час с экспертом» состоится выпуск программы, темой которой станут выборы десятого сентября. Участие в ней примут член общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами на Южном Урале, член Общественной палаты региона, доктор политических наук Наталья Балынская и кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ Василий Зорин.

В 15 часов в Детском музее Челябинска откроется выставка, посвященная взаимоотношениям человека с лошадью с древности до наших дней. В открытии выставки примет участие конный клуб «Добрая лошадка» вместе со своими питомцами, которые будут рады угощению – вкусной и полезной морковке, которой Исторический музей Южного Урала предлагает запастись участникам события. На церемонии открытия выставки можно будет попробовать настоящий кумыс из кобыльего молока (улица Труда, 100).

В 16 часов в Челябинске губернатор Алексей Текслер вручит паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летнего возраста. Также в церемонии вручения примет участие начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова (улица Цвиллинга, 27, зал приемов, шестой этаж).

В 17 часов библиотека №9 приглашает челябинских школьников и их родителей на праздничную программу «Элементарно, Ватсон!». Гостей события ждет викторина с одноименным названием, физкультминутка, литературный НЕурок, веселые задачки «Включи фантазию», решить которые можно будет, применив знаменитый дедуктивный метод Шерлока Холмса (улица Петра Сумина, 26).

В 20 часов 30 минут КиноНабережная приглашает жителей и гостей Челябинска на праздничное закрытие сезона кинопоказов под открытым небом. Последней лентой нынешнего сезона станет детский художественный фильм Ролана Быкова «Внимание, черепаха!» (0+). На случай дождливой или ветреной погоды организаторы советуют гостям вечернего кинопоказа запастись зонтиком и пледом (сквер Искусств на набережной Миасс).

ДЛЯ СПРАВКИ

1 сентября - День знаний (Первый звонок).

1 сентября - День рождения осени.

1 сентября - День памяти святого мученика Андрея Стратилата.

1 сентября - Праздник Донской чудотворной иконы Божией Матери.

1 сентября - Фекла-свекольница.

1 сентября - Всемирный день написания писем.

1 сентября - День перерыва на искусство.

1 сентября - День программиста 1С.

Именины первого сентября отмечают Тимофей, Николай, Андрей и Фекла