Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое мая.

С 9 до 17 часов в Челябинске на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция. Также будет инсценирована работа железнодорожной станции в военное время.

В 11 часов в зале периодики Челябинской областной публичной библиотеки состоится лекция-презентации «Атлас новых профессий» - старшеклассникам расскажут, как развиваются новые виды транспорта и люди каких профессий будут вскоре ими управлять.

В 11 часов – четвертый соревновательный день чемпионата и первенства России по кикбоксингу. Первая часть финальных поединков, в 17 часов - награждение (Свердловский проспект, 51, Дворец спорта «Юность»).

В 12 часов в Саду Победы состоятся бесплатные экскурсии по выставке военной техники посетителей от 10 лет. Обязательна предварительная запись по телефону 225-31-79.

В 13 часов в Челябинск прибудет «Поезд Победы» на паровой тяге, который поведет паровоз П36. По прибытии ретропоезда на перроне пройдут торжественные мероприятия в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, выступление творческих коллективов.

В 13 часов состоится танцевальный флэшмоб, посвященный 76-летию Великой Победы, «Вальс Победы ЮУрГУ» (пр. Ленина, 76, площадь перед главным корпусом ЮУрГУ).

В 13 часов в зоопарке Челябинска состоится «Медвежья рыбалка». Айриша и Сеня вновь будут охотиться на живую форель (большой вольер белых медведей).

В 14 часов в Саду Победы состоятся бесплатные экскурсии по выставке военной техники посетителей от 10 лет. Обязательна предварительная запись по телефону 225-31-79.

В 14 часов начнется турнир настольных игр «Игромай». Можно будет принять участие в развлекательных («Крокодил» и «Уно») и в интеллектуальных играх («Скрабл», «Хронограф», «Техностратегия», «Чепухатом», «Профессионалы», «Атомные гипотезы») в Центре межкультурных коммуникаций (ул. Цвиллинга, 61).

В 14 часов в Литературном сквере Челябинской областной публичной библиотеки прозвучат песни о войне и стихи поэтов-фронтовиков. В программе «Концертная бригада» выступят воспитанники Вокальной студии Марии Тарасовой и челябинские барды. Военную и послевоенную лирику прочтут и челябинские поэты, участники проектов «Стихи о» и «Дядя Слэм», литературно-музыкального клуба «Пой, читай, говори». Одновременно в Литературном сквере пройдет акция «Георгиевская ленточка».

С 16 часов до 18 часов 40 минут на Пасхальной ярмарке состоятся мастер-классы по народной кукле и основам песочной анимации (улица 250-летия Челябинска, 38).

С 18 до 19 часов на Пасхальной ярмарке - игровая программа с весенними играми (улица 250-летия Челябинска, 38).

В 18 часов Челябинский театр кукол представит зрителям премьеру спектакля для зрителей с 12 лет «Полонез Огинского» по мотивам военной повести Константина Губаревича (Островского, 8, Дворец культуры ЧЭРЗ).

ДЛЯ СПРАВКИ

7 мая - День радио.

7 мая - День создания Вооруженных Сил России.

7 мая - День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России

7 мая 2021 года - Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (отмечается в пятницу Светлой седмицы).

7 мая в народном календаре – Евсей – Овсы отсей.

7 мая 1755 года состоялось торжественное открытие Московского университета (сегодня - МГУ имени М.В. Ломоносова).

7 мая 1934 года в РСФСР появилось новое территориальное образование — Еврейская автономная область.

7 мая 1936 года - День Президентского полка Комендатуры Московского Кремля.

7 мая 1985 года Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».