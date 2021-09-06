06.09.2021
В Карабаше объявлен режим «черного неба»
06.09.2021
В поселке Карабулак рабочий сорвался с крыши
06.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября
06.09.2021
Исторический музей Южного Урала готовится повернуть время вспять
06.09.2021
Еще один челябинец взял в кредит миллион и перевел его мошенникам
06.09.2021
Челябинск примет всероссийский турнир по шахматам памяти гроссмейстера Курносова
Анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября
05.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября
03.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
03.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на третье сентября
02.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе сентября
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021