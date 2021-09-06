Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября.

В 9 часов 30 минут в Челябинске проходит второй день XIX форума Публичных библиотек России «Библиокараван – 2021». Программа (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60).

В 10 часов состоится открытое аппаратное совещание министерства экономического развития Челябинской области в формате онлайн.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Расклад политических сил в Челябинской области накануне выборов».

В 12 часов Общественная палата Челябинской области организует круглый стол на тему: «Сохранение межнациональной стабильности в период выборов» (Челябинск, Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области, малый зал, третий этаж).

В 14 часов состоится открытие новой филокартической выставки «Челябинск на открытках» (Челябинск, пр. Ленина, 64, музей почтовой связи Челябинской области).

ДЛЯ СПРАВКИ

7 сентября - Международный день чистого воздуха для голубого неба.

7 сентября - Всемирный день уничтожения военной игрушки.

7 сентября в народном календаре – Тит Листопадник.

7 сентября состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года.

7 сентября 1928 года - в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени.