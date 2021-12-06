Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое декабря.

С 9 до 12 часов Челябинская областная станция переливания крови проводит донорскую акцию в Металлургическом районе Челябинске. Акция «Корпоративное донорство» состоится и на Челябинском Металлургическом комбинате, Дворец Культуры (Челябинск, ул. Ярослава Гашека, 1).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа. Оно проходит в онлайн-формате.

В 11 часов 30 минут в Челябинск-сити состоятся мероприятия в рамках дня борьбы со СПИДом6 обсуждение освещения темы ВИЧ/СПИД в СМИ. Вход на мероприятия по QR-коду (Кирова, 159).

В 15 часов состоится награждение волонтёров по итогам 2021 года. Также на площадке пройдет формат «Диалог на равных» с приглашёнными гостями, которые каждый день развивают и поддерживают социальное направление и добровольчество в регионе и за его пределами (Челябинск, ул. Клары Цеткин, 11, лекторий).

С 5 по 9 декабря состоится специализированная межмуниципальная ярмарка вакансий от ИТ организаций. Она пройдет в онлайн формате. Соискателям предложат более 40 вакансий от двенадцати ИТ-организаций из городов Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.

ДЛЯ СПРАВКИ

6 декабря - День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России.

6 декабря - День памяти великого князя Александра Невского.

6 декабря в календаре православных праздников – День святого Николая у западных христиан.

6 декабря - День рождения Санта-Клауса.

6 декабря в народном календаре - Митрофанов день (День установления «саночного пути»).

6 декабря 1590 года царским указом запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому.

6 декабря 1741 года в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна.