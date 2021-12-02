Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье декабря.

Челябинскую область с рабочим визитом посетит заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. В программе поездки посещение АО «Автомобильный завод «УРАЛ» и отраслевое совещание по вопросам социально-экономического развития.

В 10 часов стартует масштабный фестиваль идей и технологий Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Все активности фестивале можно посмотреть на сайте. Регистрация. Необходимо будет предъявить на входе QR-код, который придет на почту в ответном письме после регистрации (ул. Энгельса, 107, «Информационный центр по атомной энергии»).

Программа:

С 10 до 13 часов - открытие выставки «Будущее обыденно» (7+).

С 13 до 14 часов - воркшоп «Строительство небоскребов» (7+).

С 14 часов 30 минут до 15 часов - награждение лучших наставников Кружкового движения НТИ (18+).

С 15 до 17 часов - форсайт-сессия по развитию Дорожной карты Кружкового движения НТИ Челябинской области (18+).

В рамках фестиваля организаторы проводят конкурсы и разыгрывают призы:

- «Юный TEHNOжурналист» - для юных журналистов и всех тех, кто ведет свои блоги, соцсети и каналы.

- Селфи с НТИ — для всех жителей Челябинска и гостей города.

В 10 часов - второй день VI Международной конференции «Инновации в спорте, туризме и образовании – icISTIS – 2021». Она проходит на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ (пр. Ленина 78В, учебный комплекс «Сигма» ЮУрГУ). Программа.

В 11 часов состоится возложение венков и цветов к Вечному огню на Аллее Славы, посвященное Дню Неизвестного солдата (мемориал «Вечный огонь» на Аллее Славы (Челябинск).

В 13 часов – заключительный день Чемпионата России по боксу среди женщин (Челябинск, Дворец спорта «Юность»).

С 17 до 21 часа – финальные бои, закрытие соревнований (вход по билетам).

В 14 часов состоится официальная церемония взвешивания участниц чемпионата России по боксу среди женщин в Челябинске (конгресс-отель «Малахит», зал «Сапфир»).

В 17 часов в Музее истории ЮУЖД пройдет ряд мероприятий: лекции, интерактивные выставки, литературный вечер на тему вируса иммунодефицита человека. Желающие узнать свой ВИЧ-статус смогут сдать тест анонимно. Вход на мероприятия по QR-коду (ул. Привокзальная, 11).

В 17 часов – лекторий «Болезни любви».

В 18 часов – выставка «История интимных инфекций сквозь года».

В 19 часов – литературный вечер с автором книги «Плюс жизнь» Кристиной Гептинг.

ДЛЯ СПРАВКИ

3 декабря - День Неизвестного Солдата в России.

3 декабря - День юриста в России.

3 декабря - Международный день инвалидов.

3 декабря - Всемирный день компьютерной графики.

3 декабря - Международный день борьбы с пестицидами.

3 декабря в народном календаре – День Прокла.