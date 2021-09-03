Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье сентября.

В 9 часов состоится открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт. Центр открывается в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (Челябинск, ул. Блюхера, д. 91, 5 этаж).

В 10 часов Общественная палата Челябинской области организует круглый стол на тему: «Пешеходные пространства города: баланс комфорта и безопасности» (Челябинск, пр. Ленина, 75, конференц-зал Южно-Уральского государственного аграрного университета).

В 10 часов 30 минут пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведет на платформе ZOOM онлайн-конференцию по теме вакцинации от ковида и гриппа.

В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведет на платформе ZOOM онлайн-конференцию с психологами-педагогами.

В 12 часов состоится Кубок Южного Урала по сантехфутболу (Челябинск, ул. Дербентская, 41, стадион «Сигнал»).

В 13 часов состоится открытие выставки «Ленинград - Танкоград» (Челябинск, Центральный парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина).

В 14 часов 30 минут в Челябинске в сквере «Алое поле» на площади у памятника-мавзолея В.И. Ленина состоится акция «Вместе не страшно», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В 15 часов состоится открытие конкурса красоты «Рожденная побеждать!» - 2021 (ул. Труда, 179, отель «Radisson Blue», зал «Galaxy»).

ДЛЯ СПРАВКИ

3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год). До 2020 года этот День воинской славы России отмечался второго сентября.

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.

3 сентября в народном календаре – Фаддей Проповедник.