Анонсы событий и мероприятий на второе апреля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе апреля.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Акселератор как один из инструментов поддержки бизнеса Челябинской области».

В 12 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт примет участие в открытии инновационной площадки проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем», которое пройдет на базе Челябинской областной детской клинической больницы.

В Челябинском государственном университете «зажгут синим» в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями.

В 20 часов в кинотеатре «Знамя» состоится показ альманаха короткометражных фильмов «Пограничное состояние», который представит продюсер Александра Жукова.

ДЛЯ СПРАВКИ

2 апреля – Международный день детской книги.

2 апреля – День единения народов России и Белоруссии.

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

2 апреля 2021 года - Страстная пятница (Великая пятница) у западных христиан и у лютеран.

2 апреля в народном календаре - Фотинья Колодезница.