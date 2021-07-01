Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе июля.

В 11 часов состоится брифинг первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Стартовал прием заявок на соискание премии губернатора в сфере национальной политики».

В 15 часов состоится торжественное открытие финальных соревнований областных сельских игр «Золотой Колос» (с. Октябрьское, Октябрьский муниципальный район).

ДЛЯ СПРАВКИ

2 июля - Международный день спортивного журналиста.

2 июля - Всемирный день НЛО (День уфолога).

2 июля 2021 года в православном календаре - День памяти преподобного Варлаама Хутынского.

2 июля в народном календаре – Зосима Пчельник.

2 июля 1556 года Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство.