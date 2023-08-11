Анонсы событий и мероприятий на выходные, 12 и 13 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 12 и 13 августа.

В выходные в Городском саду им. А.С. Пушкина в запланирована яркая программа для юных челябинцев и их родителей. Подробная афиша.

Арт-сквер Набережной Челябинска ждёт горожан на новую программу выходного дня.

С 11 по 13 августа в Челябинской области проходит X Уральская региональная конная выставка «UralHorse2023». В 14:00 состоится торжественное открытие выставки, также пройдут соревнования по выездке и конкуру. (пос. Трубный, Каретный, 3, Сосновский район).

12 и 13 августа пройдет пятый фестиваль «ТВОЙ маркет» . Гостей будут принимать 65 мастеров с изделиями ручной работы на SVOBODA2.

12 августа

В заповеднике «Аркаим» пройдёт фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». На этот раз главными героями праздника станут казаки. Гости увидят реконструированные эпизоды военных сражений разных эпох с участием казаков, можно будет поучаствовать в народных играх и забавах. В гастрономический блок вошли мастер-шоу по засолке огурцов, приготовлению домашней горчицы, казачьего супа и выпечки. Вход свободный.

Состоится пресс-тур на озеро Увильды, где проходит первый форум для рабочей молодежи Челябинской области «Сплав», в котором примут участие представители более 15 предприятий со всего региона.

В Челябинске пройдет Всероссийский турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Соревнования посетит губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Старт соревнований в 11:00, выступление хэдлайнера в 15:00 (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, открытые корты).

В Челябинске пройдет фестиваль адаптивных видов спорта для участников специальной военной операции, посвящённый Дню физкультурника.На фестивале будут представлено более 20 видов спорта: стендовая стрельба, пулевая стрельба, дзюдо, самбо, лёгкая атлетика, армрестлинг, плавание, баскетбол на колясках, пауэрлифтинг, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, фехтование на колясках, паратхэквондо, паракаратэ, кёрлинг на колясках и другие (стадион им. Елесиной).

Программа фестиваля:

11:30 – открытие фестиваля;

11:40 – презентация спортивных площадок;

14:00 – закрытие.

С 10 до 14 часов на на площадке садового клуба Мадам Пчёлкиной пройдёт праздник «Хостасуббота». Гостей ждёт выставка-продажа растений, интересные фотозоны, а также беспроигрышная лотерея для покупателей растений из питомника (Территория СНТ «Вишнёвый», въезд с трассы возле поворота на коттеджный поселок «Дубрава»).

В 12 часов в парке «Лукоморье» состоится яркое спортивное событие уходящего лета - фестиваль водных видов спорта. Жителей и гостей города ждет разнообразная программа. Мероприятие начнется с зажигательной разминки для всех желающих от фитнес-инструкторов СК «Металлург-Магнитогорск». В акватории реки Урал пройдут показательные выступления моторных лодок, а также по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Следом пройдут лодки класса «Дракон», парусные яхты, сап-борды, каяки и катамараны (набережная парка отдыха «Лукоморье», ул. Набережная, 5/1).

В 13 часов в челябинском зоопарке состоится медвежья рыбалка. В программе уже полюбившиеся хиты: прыжки с брызгами, прыжки без брызг, скоростные заплывы, барахтанье и демонстрация медвежьих пяточек (ул. Труда, 191).

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

В 17 часов 40 минут на Челябинском трубопрокатном заводе начнется событие в рамках фестиваля «Ночь заводов». Формат мероприятия специально для ЧТПЗ разработан творческой командой «Лаборатории новых медиа» Новой сцены Александринского театра.

В 18 часов на Летней эстраде исторического музея состоятся ирландские танцы: вечеринка, мастер-классы, выступления танцоров школы «The Carey Academy». Вход свободный (ул. Труда, 100).

В 19 часов в Городском саду им. А. С. Пушкина организаторы предлагают посмотреть фильм «Золотой телёнок».

В 22 часа в летнем кинотеатре парка им. Гагарина под открытым небом смотрим к/ф «Небо».

13 августа

В 12 часов в парке Гагарина состоится фестиваль дворовых игр «Команда мечты». Гостей ждут игры детства: «Вышибалы», «Резиночка», «Банка», «Съедобное-несъедобное» и др. Стать лучшим и получить приз можно как в личном зачете, так и командой. Чтобы принять участие командой, нужна регистрация. Вход свободный.

С 13 до 17 часов Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром откроет летнюю книжную террасу.

В 14 часов в банкет-холле Attimo состоится федеральный форум «Сильные женщины России» / 18+. Форум проводится с целью объединения женщин, создания комфортной среды для общения и роста. Гостей ждут мастер-классы, подарки, кофе-брейк, публикация в СМИ, фото и видеосъёмка, закрытый чат для участни

С 14 до 16 часова 30 минут проект «Дети новаторы» проведёт бесплатное мероприятие «Как привлечь кандидатов в кадровой пустыне». Основным направлением федеральной программы являются ранняя профориентация и вовлечение детей в условно-созданную модель игры, посредством которой будет осуществляться их знакомство с миром профессий (Центр Мой бизнес 74, ул. Российская 110 корп 1).

В 15 и 19 часов на Летней эстраде Исторического музея – бесплатные мастер-классы по танцам. Вход свободный (ул. Труда, 100).

15:00 – исторические танцы

19:00 – сальса и бачата.

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

12 августа - День Военно-воздушных сил РФ (День ВВС).

12 августа - Международный день молодёжи.

12 августа - День встреченного рассвета.

12 августа - День физкультурника.

12 августа - Всемирный день слона.

12 августа 1851 года в США запатентована швейная машинка.

12 августа 1877 года открыт спутник Марса - Деймос.

12 августа 1928 года в Москве открылся Парк культуры и отдыха имени М. Горького.

12 августа 1953 года в СССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы.

12 августа 1959 года в СССР разрешена продажа товаров «длительного пользования» в кредит.

12 августа 1981 года началась продажа персональных компьютеров IBM PC с операционной системой DOS 1.0.

13 августа - День встреч.

13 августа - День строителя.

13 августа - Международный день левшей.

13 августа - День шумящих ракушек.

13 августа - День пчеловода в Башкортостане.

13 августа 1899 года в США запатентован телефон-автомат.

13 августа 1913 года в Англии впервые выплавлена нержавеющая сталь.

13 августа 1932 года в Италии успешно прошло испытание коротковолновое радио.

13 августа 2002 года в Москве представлен уникальный прибор, позволяющий проводить операцию на сердце без его остановки.