Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, четвертое и пятое декабря (пополнение по мере поступления информации)

4 декабря, суббота

В 8 часов 30 минут поезд повышенной комфортности «Снегирь» отправится в первый рейс в пятом, юбилейном сезоне по маршруту «Челябинск-Миасс» (отправление с пригородного вокзала, ул. Железнодорожная, 7).

Программа:

В 8 часов - начало развлекательной программы для пассажиров поезда.

В 8 часов 15 минут - поздравление пассажиров от лица руководителей СПК и ГЛК «Солнечная долина».

В 8 часов 35 минут - отправление пригородного поезда №7001 сообщением Челябинск – Миасс.

В 8 часов 40 минут - брифинг с участием руководителей СПК и ГЛК «Солнечная долина».

В 10 часов – второй день фестиваля идей и технологий Кружкового движения НТИ. Все активности фестивале можно посмотреть на сайте. Регистрация. Необходимо будет предъявить на входе QR-код, который придет на почту в ответном письме после регистрации (ул. Орджоникидзе, 50А, детский технопарк «Кванториум»).

Программа:

С 10 до 17 часов - мастер-классы по различным направлениям технического творчества

В рамках фестиваля организаторы проводят конкурсы и разыгрывают призы:

- «Юный TEHNOжурналист» - для юных журналистов и всех тех, кто ведет свои блоги, соцсети и каналы.

- Селфи с НТИ — для всех жителей Челябинска и гостей города.

В 11 часов состоится итоговая конференция Союза женщин Челябинской области – 2021. Среди жительниц региона «элегантного возраста» пройдут состязания по трюкам памяти (Челябинск, ул. Труда, 183 «Исторический парк», третий этаж).

Программа:

С 11 до 12 часов - работа площадок:

1. «Женщины за здоровое будущее» (презентация итогов проекта Леди ЗОЖ),

2. «Долголетие в здравом уме и твердой памяти» (Чемпионат по запоминанию)

С 12 часов до 12 часов 30 минут - брифинг для журналистов с презентацией проектов Союза женщин Челябинской области.

С 12 часов 30 минут до 14 часов - пленарное заседание.

- подведение итогов;

- награждение участников проектов.

С 14 до 15 часов -кофе-брейк. Неформальное общение в кругу соратников, партнеров и друзей.

В 14 часов в зале им. Е.В. Александрова Музея изобразительных искусств педагог «Центра дополнительного образования детей» Коркино Ольга Бондарь проведет мастер-класс по батику. Посетители познакомятся с древней китайской техникой росписи по ткани и создадут живописное панно в традиционном восточном стиле.

В 15 часов состоится онлайн-лекция по подкастам «Школы медиаграмотности». Занятие проведет Сергей Сивопляс, пресс-секретарь ХК Динамо-Екатеринбург, руководитель фестиваля гик-культуры ГикКон, ведущий подкастов «Дело Вкуса» и «Вершки и Корешки», продюсер подкаста «Аудит», музыкальный редактор радиостанции «ЛетоФМ», преподаватель журналистики в УрФУ.

В 16 часов в рамках выставки «Волшебный фарфор» состоится мастер-класс по песочной анимации «Песочные сказки» для детей от 7 до 10 лет. Занятия проводит педагог, специалист по песочной анимации – Татьяна Котлованова (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея Музея изобразительных искусств).

В 16 часов в Южно-Уральском государственном университете в режиме онлайн состоится заседание Клуба естественных наук, посвященное связи психоанализа и математики. С докладом выступит психоаналитик, ученик Жан-Мишеля Вапперо, Александр Бронников. Тема доклада – «Топологические основания психоанализа».

5 декабря, воскресенье

В 12 часов и в 15 часов в Молодежном театре состоится финальный показ спектакля «Бременские музыканты», которому в этом году исполнилось 18 лет. В 15 часов - с сюрпризами! Во втором акте трубадура вновь сыграет Павел Михайлов (Челябинск, ул. Кирова, 116).

С 13 до 18 часов в ТРК «Горки» состоятся мероприятия в рамках дня борьбы со СПИДом: розыгрыш призов, фотобудка с дополненной реальностью, перфомансы, выступление музыкальных групп. Желающие узнать свой ВИЧ-статус смогут сдать тест анонимно. Вход на мероприятия по QR-коду (Артиллерийская, 136).

В 16 часов – финальный день XX фестиваля современного танца Energy. Танцоры из разных городов России сойдутся в танцевальных баттлах в 19 номинациях (Челябинск, пр. Ленина, 35).

В 16 часов - начало финала ENERGY.

В 19 часов - Начало концерта LIZER.

С 5 по 9 декабря состоится специализированная межмуниципальная ярмарка вакансий от ИТ организаций. Она пройдет в онлайн формате. Соискателям предложат более 40 вакансий от двенадцати ИТ-организаций из городов Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.

ДЛЯ СПРАВКИ

4 декабря в православном календаре - Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

4 декабря - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.

4 декабря - День информатики в России.

4 декабря в народном календаре – День Святой Варвары.

4 декабря в календаре католических праздников - День святой Варвары.

4 декабря - праздник введения во храм Пресвятой Богородицы.

4 декабря 1946 года на Московском заводе малолитражных автомобилей (с 1968 года - Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, АЗЛК) был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400».

5 декабря - Международный день добровольцев.

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России.

5 декабря - День воинской славы России - День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году.

5 декабря 2021 года - День сетевика в России.

5 декабря 2021 года – День Пермского края.

5 декабря - Всемирный день почв.

5 декабря - Всемирный День ниндзя.

5 декабря в народном календаре - Прокопьев день (Вехостав, Прокопий зимний).

5 декабря 2021 года в календаре католических праздников - Второе воскресенье Адвента.

5 декабря 1714 года Петр I учредил орден Святой великомученицы Екатерины.

5 декабря 1924 года в старинном русском селе Палех созданы Палехские художественные мастерские.

5 декабря 1941 года в ходе Великой Отечественной войны началось контрнаступление советских войск под Москвой.